Художествена гимнастика

Несломима Стилияна - трети пореден медал от европейско първенство!

Само Даря Варфоломеев изпревари нашето момиче на Евро 2026

Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна.

Най-добрата ни грация събра 118.750 точки. Николова завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент. Тя има сребро от Талин 2025 и е златна медалистка от Будапеща 2024.

Скандал във Варна! Украинка запуши ушите си по време на руския химн (ВИДЕО)

Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Гер) със 120.150. Това беше единственото злато, което липсваше в кариерата й. Защитаващата титлата си Таисия Онофричук (Укр) взе бронз със 117.150 т.

Автор: Йордан Фотев

След 2022 г.: Руският химн отново прозвуча на европейски шампионат
