Анри посочи изненадващ фаворит за "Златната топка" (ВИДЕО)

Легендата на Арсенал и Франция Тиери Анри посочи своя изненадващ фаворит за "Златната топка".

"Рафиня е напред заради това, което прави в Шампионската лига. Той има 11 гола за Барселона. Салах е страхотен, Кейн също. Ако изпъкнеш в Шампионската лига, освен да спечелиш първенството си, очевидно е, че ще бъдеш запомнен повече.", коментира Анри при анализите за CBS.

"Рафиня бележи много голове и има само един от дузпа. Не казвам, че Кейн не трябва да изпълнява дузпи. Салах има сезон във Висшата лига, който няма да видим отново, защото има много рекорди, които подобри."

"Raphinha is ahead, with the Ballon d'Or."



Thierry Henry believes the Barcelona star is an early favorite to take home the prestigious awardpic.twitter.com/6t6V4meq0J