ЦСКА поиска още един от Берое, наддава с ЦСКА 1948

След като привлече голмайстора на миналото първенство Леандро Годой, ЦСКА поиска още един футболист от Берое. Това е Хуанка Пинеда, към когото обаче интерес проявява и ЦСКА 1948.

Новината съобщи БТА, като се позовава на ръководството на старозагорския клуб.

ЦСКА 1948 е отправил запитване и за цената на Карлос Алгар. 25-годишният испански дефанзивен халф, който е юноша на Реал Мадрид, има 53 мача с 5 асистенции за "зелено-белите" в последните 18 месеца, след като премина в българския отбор със свободен трансфер от Логронес.

Националът на Доминиканската република Пинеда, който също е на 25 години, а има и испански паспорт, играе в нападение, основно като ляво крило. Той се присъедини към Берое през миналото лято, а в 40 двубоя записа 8 гола и 3 асистенции.