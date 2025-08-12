bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

ЦСКА поиска още един от Берое, наддава с ЦСКА 1948

Двата клуба с интерес към лявото крило Хуанка Пинеда

ЦСКА поиска още един от Берое, наддава с ЦСКА 1948

След като привлече голмайстора на миналото първенство Леандро Годой, ЦСКА поиска още един футболист от Берое. Това е Хуанка Пинеда, към когото обаче интерес проявява и ЦСКА 1948.

Новината съобщи БТА, като се позовава на ръководството на старозагорския клуб.

ЦСКА 1948 е отправил запитване и за цената на Карлос Алгар. 25-годишният испански дефанзивен халф, който е юноша на Реал Мадрид, има 53 мача с 5 асистенции за "зелено-белите" в последните 18 месеца, след като премина в българския отбор със свободен трансфер от Логронес.

Националът на Доминиканската република Пинеда, който също е на 25 години, а има и испански паспорт, играе в нападение, основно като ляво крило. Той се присъедини към Берое през миналото лято, а в 40 двубоя записа 8 гола и 3 асистенции.

Тагове:

цска берое ЦСКА 1948 леандро годой пинеда

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Шампионът на „Уимбълдън“ се препъна в София

Шампионът на „Уимбълдън“ се препъна в София

"Тази сватба е ритник в зъбите на Дейвид Бекъм!"
Двубоят на Кубрат Пулев пропада?

Двубоят на Кубрат Пулев пропада?

Наричай ме

Наричай ме "сенсей": Бербатов с важна роля в Юнайтед (ВИДЕО)

Последни новини

Георги Иванов: Да, билетите са скъпи - играе България!

Георги Иванов: Да, билетите са скъпи - играе България!
Шампионът на „Уимбълдън“ се препъна в София

Шампионът на „Уимбълдън“ се препъна в София
Новата звезда на българския тенис: Тук напрежението е повече

Новата звезда на българския тенис: Тук напрежението е повече

"Тази сватба е ритник в зъбите на Дейвид Бекъм!"
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV