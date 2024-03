Арестуваха фен на Лацио заради хитлеристки поздрав (ВИДЕО)

Фен на Лацио бе арестуван в Мюнхен, след като отправи хилеристки поздрав преди реванша от осминафиналите на Шампионската лига срещу Байерн.

Това стана при събиране на около 100 привърженици на римските "орли" в емблематична баварска, където Адолф Хилтер основава своята Националсоциалистическа германска работническа партия.

Италианецът, който е 18-годишен, е е задържан в "Хофбраухаус". Наложена му е четирицифрена глоба.

Говорителят на полицията в града сподели, че обмисля действия срещу още запалянковци на Лацио, които бяха заснети да пеят песни, посветени на паравоенното крило на италианската Национална фашистка партия.

Around 100 Lazio fans at the Hofbräuhaus brewery in Munich ahead of their match against Bayern Munich tonight. It is the same venue where Hitler founded the National Socialist German Workers' Party in 1920. pic.twitter.com/PQYoQ9yTxE