„Челси“ изкушава световен шампион със 120 милиона евро

„Челси“ няма никакво намерение да пести ресурси относно своите трансферни цели. Това важи с пълна сила по време на зимния прозорец. След като похарчиха сериозни пари за привличането на Михайло Мудрик и Мало Густо, „сините“ са готови да извадят 120 милиона евро (106 милиона паунда) , за да си осигурят услугите на Енцо Фернандес от „Бенфика,“ твърдят медиите на Острова.

Huge 24 hours ahead in Portugal as Chelsea try to secure Enzo Fernández.



Chelsea want the deal done today and Benfica stance within board softening. Long way to go, but it will be a very interesting day. pic.twitter.com/wwX8EHIs1i