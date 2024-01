Гол на турска звезда - най-красивият в групите на ШЛ (ВИДЕО)

Третото място отиде при Шави Симонс от Лайпциг за попадението му от далечна дистанция срещу Цървена звезда.

В анкетата бяха подадени над 160 000 гласа. Актюркоглу наследява Лионел Меси, който спечели в последните два сезона.

Kerem Aktürkoğlu wins Goal of the Group Stage!



Here's how the fans voted #UCLGOTGS | @Heineken pic.twitter.com/Nh1KvfjmCI