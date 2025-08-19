Четвъртите в света: Най-доброто предстои! (ВИДЕО)

Капитанката на националния отбор на България за девойки до 21 години Виктория Коева смята, че най-доброто за нея и съотборничките й предстои.

Младите волейболистки завършиха на 4-ото място на световното първенство в Индонезия.

В битката за бронза "лъвиците" отстъпиха с 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25) на Бразилия.

Последно състезание като отбор

Предвид трудното начало в групите, момичетата въобще не са очаквали, че могат да стигнат до четворката, сподели Коева пред журналистите на летище "Васил Левски" в София.

"Това беше последното ни състезание, сега е много важен преходът към женския национален отбор. Надявам се, че най-доброто предстои", каза Коева.

"Изисква се супер много работа, за да се стигне до най-високо ниво. Със сигурност сме доволни от представянето и класиране. Много благодарим на всички, които ни подкрепят и които са тук в момента", добави Маргарита Гунчева.

