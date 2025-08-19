bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Четвъртите в света: Най-доброто предстои! (ВИДЕО)

Девойките до 21 години се прибраха след световното първенство по волейбол в Индонезия

Капитанката на националния отбор на България за девойки до 21 години Виктория Коева смята, че най-доброто за нея и съотборничките й предстои.

Младите волейболистки завършиха на 4-ото място на световното първенство в Индонезия.

В битката за бронза "лъвиците" отстъпиха с 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25) на Бразилия.

Последно състезание като отбор

Предвид трудното начало в групите, момичетата въобще не са очаквали, че могат да стигнат до четворката, сподели Коева пред журналистите на летище "Васил Левски" в София.

"Това беше последното ни състезание, сега е много важен преходът към женския национален отбор. Надявам се, че най-доброто предстои", каза Коева.

"Изисква се супер много работа, за да се стигне до най-високо ниво. Със сигурност сме доволни от представянето и класиране. Много благодарим на всички, които ни подкрепят и които са тук в момента", добави Маргарита Гунчева.

Стоян Гунчев - диригентът с най-точната ръка (ВИДЕО)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

волейбол световно първенство девойки национален отбор до 21 години виктория коева маргарита гунчева

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Лийдс на Илия Груев се завърна с победа във Висшата лига

Лийдс на Илия Груев се завърна с победа във Висшата лига
Футболист почина след неуспешна операция

Футболист почина след неуспешна операция
Специя напред за Купата на Италия, Петко Христов вкара дузпа

Специя напред за Купата на Италия, Петко Христов вкара дузпа

"Бях на 14 години и държах торба, пълна с ракия“: Срещата, която промени живота на Уейн Рууни

Последни новини

Сълзите на Неймар, писмото на сина му и оставката на треньора след 0:6

Сълзите на Неймар, писмото на сина му и оставката на треньора след 0:6
Хулио Веласко: Най-лошото нещо във волейбола? Трябваше да спра да танцувам танго

Хулио Веласко: Най-лошото нещо във волейбола? Трябваше да спра да танцувам танго

"Бях на 14 години и държах торба, пълна с ракия“: Срещата, която промени живота на Уейн Рууни
Лийдс на Илия Груев се завърна с победа във Висшата лига

Лийдс на Илия Груев се завърна с победа във Висшата лига
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV