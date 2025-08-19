bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Левски първо му даде договор, а после го преотстъпи

Само в рамките на няколко дни

Левски първо му даде договор, а после го преотстъпи
levski.bg

Само няколко дни след подписването на първия си професионален договор с Левски, юношата на клуба Стивън Стоянчов заминава за друг отбор.

Той ще играе като преотстъпен в Етър Велико Търново, съобщиха от "Герена". Договорът е за наем до края на сезон 2025/26.

Юноша подписа с Левски за три години

Кой е Стивън Стоянчов

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година. Той е част от Академия Левски от 2018 година. Подписа първия си професионален договор с клуба в средата на месец август 2025 година.

"ПФК Левски пожелава на Стивън Стоянчов здраве, успешна реализация и успехи в новото предизвикателство", написаха от Левски в своя профил в социалните мрежи.

Последната крачка

В четвъртък Левски приема нидерландския гранд АЗ Алкмаар в първи мач от плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите. Реваншът е следващата седмица.

Тагове:

футбол левски аз алкмаар етър юноша преотстъпен Лига на конференциите стивън стоянчов

