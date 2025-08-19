Сълзите на Неймар, писмото на сина му и оставката на треньора след 0:6

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Световен футбол

Отборът на Сантос претърпя едно от най-тежките поражения в историята си, след като загуби с 0:6 от Вашку да Гама у дома. Звездата Неймар не издържа и още на излизане от терена започна да плаче като малко дете, а в изявлението си след мача определи изпитанието като най-тежкото в кариерата си и призна, че се срамува.

Часове по-късно бразилецът получи емоционално писмо от сина си Дави, който се опита да бъде силна опора за баща си в този труден момент.

Неймар публикува посланието си в социалните мрежи.

Лека нощ, татко. Знам, че днес беше тежък ден за теб и за нас, но искам да знаеш, че в тези трудни моменти и когато си сам, аз винаги ще бъда до теб, за да те подкрепям. Ти си не само страхотен баща, ти си идол, ти си моето вдъхновение, дори в дните, когато плачеш, искам да знаеш, че много те обичам. Винаги имай това предвид.

 Neymar Jr. shared the message his son sent him after seeing the player cry after losing 0-6:

Помни, че семейството ти е тук до теб, за да те подкрепя и помага във всички моменти, независимо дали са трудни или добри. Ти си МОЯТ баща и винаги помни, че АЗ съм тук за теб. Сега искам да държиш главата си високо вдигната и да се бориш, както винаги си правил и ще продължиш да правиш. Ти си невероятен. Обичам те с цялото си сърце.

Бащата на Неймар: Контузиите му не са от излизане с момичета

И никога не се отказвай от най-голямата си мечта заради хора, които не те познават и не знаят кой си, защото ти СИ СПЕЦИАЛЕН.

Оставка в Сантос

Не гледай на днешното поражение като на провал, а го използвай като мотивация да бъдеш по-добър от вчера. Никога не забравяй: ТИ СИ НЕВЕРОЯТЕН...“, се казва в писмото от сина на бразилската звезда.

В същото време Сантос официално обяви оставката на треньора Клебер Хавиер. Той води Сантос само в 15 мача, като отборът спечели пет, завърши наравно четири и загуби шест. Сантос е само на две точки от зоната на изпадащите.

Неймар си тръгна разреван, феновете му обърнаха гръб (ВИДЕО)

