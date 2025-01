Голово шоу без изненади и един исторически куриоз (ВИДЕО)

Последния кръг от груповата фаза на Шампионска лига ни предостави голово шоу. Всички 18 мача се изиграха в един и същи час, а общият брой попадения беше 64 - по малко над 3.5 гола на мач.

Ливърпул не успя да запази 100-процентовия си актив, Манчестър Сити намери място в следващия етап в последния момент, а Барселона не позволи на Аталанта да се класира за елиминациите.

64 - There were 64 goals scored in the UEFA Champions League tonight, with only one day of European Cup action ever seeing more goals scored (66 on 16 September 1970). Nintendo. pic.twitter.com/7UvUC9F5TB Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС. January 29, 2025

Ето и какво се случи във всички срещи:

Астън Вила – Селтик 4:2

Стилиян Петров би бил доволен от развитието на този мач. Астън Вила се класира за осминафиналите в Шампионска лига след вълнуващ двубой със Селтик. Морган Роджърс се разписа на два пъти в самото начало, а преди полувремето гостите от Шотландия изравниха за две минути чрез Адам Айда.

През второто полувреме обаче „виланите“ взеха контрола в свои ръце и стигнаха до победата с попадения на Оли Уоткинс и Роджърс, който оформи първия си хеттрик в кариерата.

22 - Morgan Rogers (22y 187d) tonight became the second-youngest Englishman to score a hat-trick in the UEFA Champions League, after Wayne Rooney against Fenerbahçe in September 2004 (18y 340d). Star. pic.twitter.com/U9de1Nxz8P — OptaJoe (@OptaJoe) January 29, 2025

Барселона – Аталанта 2:2

Въпреки четирите гола на „Камп Ноу“, мачът не предостави на зрителите очаквания заряд от феновете. Аталанта не успя да защити мястото си към осминафиналите в Шампионска лига и ще играе плейоф срещу Спортинг Лисабон или Брюж.

Барселона пък остава на второ място в класирането в груповата фаза и ще се надява на лесен жребий.

Байер Леверкузен – Спарта Прага 2:0

Още една българска следа в тазвечерните мачове. Георги Кабаков беше главен съдия при победата на шампиона на Германия над шампиона на Чехия. На „аспирините“ не им трябваше аналгин, като Флориан Вирц и Нейтън Тела подпечатаха класирането на отбора за директните елиминации в Турнира на богатите.

За Спарта Прага остава горчивия вкус след отпадането от най-силния клубен турнир в света.

Снимка: Reuters

Байерн Мюнхен – Слован Братислава 3:1

Скромно представяне от страна на Байерн Мюнхен срещу предпоследния в таблицата. Едва ли феновете на баварците са очаквали само 3 гола във вратата на „Ястребите от тухленото поле“.

Томас Мюлер откри резултата с първото си попадение от 10 декември насам, а Хари Кейн и Кингсли Коман добавиха по още едно. За Слован точен бе Марко Толич в последната минута на редовното време.

На баварците остава да се надяват лошият късмет да не ги сполети, след като има шанс да се сблъскат с Манчестър Сити в плейофната фаза на турнира.

Борусия Дортмунд – Шахтьор Донецк 3:1

Едва ли някой е очаквал различен развой на събитията в тази среща. Борусия имаше инициатива в мача, въпреки по-високия процент владеене на топката от Шахтьор. Головете на Серу Гираси и Рами Бенсебайни бяха недостатъчни на „жълто-черните“ за осминафинал.

Снимка: Reuters

Брест – Реал Мадрид 0:3

Точни за състава на Карло Анчелоти бяха Родриго на два пъти и Джуд Белингам.

Реал нямаше нужния късмет да избегне елиминациите, а нещата могат още повече да се усложнят, ако жребият избере Манчестър Сити за следващ съперник на „Лос меренгес“.

Брест пък дебютира в Шампионска лига като един от най-скромните отбори, но пък противно на очакванията спечели симпатиите на неутралните фенове, като сега ще играе в плейофите.

Динамо Загреб – Милан 2:1

Динамо Загреб победи, но за жалост на всички хърватски привърженици на ст. Максимир отборът не се класира за следващата фаза на турнира.

Милан имаше преимуществото в срещата, обаче пропиля шансовете си, като единствено Кристиан Пулишич отбеляза за „росонерите“. Точни за състава на Фабио Канаваро бяха Мартин Батурина и бившият играч на Ювентус Марко Пяца.

В плейофната фаза може да наблюдаваме „Дерби Д‘Италия“, като жребият определи Ювентус за съперник на Милан.

Снимка: Reuters

Манчестър Сити – Брюж 3:1

Манчестър Сити се промъкна сред най-добрите 24 в последния възможен момент. Брюж шокира всички, като вкара точно преди края на първото полувреме, поставяйки Пеп Гуардиола под огромно напрежение.

През второто полувреме обаче „гражданите“ се събудиха и първо изравниха след чудесен гол на Матео Ковачич.

Сити продължи да напада и стигна до второ попадение малко по-късно. Исканият от Уулвърхемптън защитник на Жоел Ордонес си вкара злощастен автогол. Крайното 3:1 оформи резервата Савиньо.

Жирона – Арсенал 1:2

Арсенал си осигури място на осминафиналите след не толкова лесна победа в Испания над Жирона.

Каталунците отриха резултата чрез преминалия през Тотнъм Арно Данжума след грешно позициониране на резервния вратар на „артилеристите“ Нето. Жоржиньо се разписа от дузпа, за да изравни, преди в края на първото полувреме Итън Нуанери да направи пълен обрат.

В самия край на срещата пък Рахим Стърлинг пропусна от бялата точка.

17 - Ethan Nwaneri (17y 314d) tonight became the second youngest Englishman to score a UEFA Champions League goal, after Jude Bellingham (17y 289d v Manchester City in April 2021). Special. pic.twitter.com/gH7FVIe1fz — OptaJoe (@OptaJoe) January 29, 2025

Интер – Монако 3:0

Интер нямаше затруднения срещу Монако. Хеттрик на Лаутаро Мартинес класира „нерадзурите“ за осминафиналите, докато за тима от Лазурния бряг остава надеждата да не изтегли късата клечка на жребия, който може да ги срещне с шампиона на Франция – ПСЖ.

Ювентус – Бенфика 0:2

Бенфика запази положителни си актив срещу Ювентус в Шампионска лига. Въпреки че „Старата госпожа“ владееше инициативата, гостите от Лисабон успяха да реализират своите положения и да грабнат важните три точки.

В крайното класиране на груповата фаза Бенфика изпревари Ювентус и по този начин лисабонските „орлите“ очакват по-лек жребий.

Лил – Фейенорд 6:1

Може би в най-неочаквания двубой паднаха и най-много попадения. Лил успя да измъкне промоция за елиминациите. Защитникът на Фейенорд Гернот Траунер е първият играч в турнира, който си отбелязва 2 автогола в един двубой.

Снимка: Reuters

ПСВ Айндховен – Ливърпул 3:2

Ливърпул не успя да запази 100-процентовия си актив в Шампионска лига. Арне Слот реши да даде почивка на 9 важни играчи, а резултатът от това е налице.

Всичките 5 гола паднаха през първото полувреме, а в края на срещата влезлият от скамейката защитник на Ливърпул Амара Нало си изкара директен червен картон след само 4 минути на терена. Кошмарен начин да дебютираш в Шампионска лига...

Залцбург – Атлетико Мадрид 1:4

Атлетико нямаше проблем при визитата си на австрийска земя. „Дюшекчиите“ решиха мача още преди почивката с голове на Джулиано Симеоне и два на Антоан Гризман.

През втората част Диего Йоренте добави четвърти гол във вратата на Залбург, а в продължението на срещата домакините върнаха едно попадение чрез Адам Дахим.

Атлетико гледат смело към осминафиналите, докато Залцбург отпада безславно.

Спортинг Лисабон – Болоня 1:1

Спортинг се намърда сред най-добрите 24 след инфарктно равенство с Болоня. Томазо Побега даде аванс на гостите, който те задържаха до 77‘. Тогава Конрад Хардър изравни, осигурявайки на „лисабонските лъвове“ участие в плейофите.

Щурм Грац – Лайпциг 1:0

Щурм Грац постигна втора победа в Шампионска лига след равностоен мач с Лайпциг. Единственото попадение в срещата бе дело на Арян Малич в 42‘. И двата отбора отпадат от надпреварата, като германците са с едва 3 точки от 8 мача.

Снимка: Reuters

Щутгарт – ПСЖ 1:4

ПСЖ не остави шансове на Щутгарт и го елиминира. Усман Дембеле блесна с хеттрик, а Брадли Баркола също беше сред голмайсторите.

Пореден автогол беляза последния кръг от груповата фаза, като защитникът Пачо вкара топката във собствената си врата 13 минути преди края на срещата.

Йънг Бойс – Цървена Звезда 0:1

Отборът на Йънг Бойс не успя да запише точка през сезона в Шампионска лига и ще завърши участието си на последното място.

Звезда имаше превес и закономерно стигна до попадение чрез Гелор Канга, който отбеляза срещу Левски в най-скорошната контрола между двата тима. Габонецът има и попадение срещу Лудогорец, но по-любопитен е скандалът около неговата рожденна дата, която се оказа... 5 години след смъртта на майка му.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK