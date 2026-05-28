Горещо: Кралиците на Арсенал! (СНИМКИ)

Два дни остават до най-важното футболно събитие за Европа през годината - финала на Шампионската лига!
На 30 май в Будапеща един срещу друг за трофея ще се изправят шампионът на Англия Арсенал и шампионът на Франция Пари Сен Жермен.
По традиция ще може да гледате срещата пряко по bTV Action, както и на платформата VOYO.BG, като коментарното ни студио е с начален част 17:00 ч.
Ще ви покажем ексклузивни кадри по трибуните, на които със сигурност ще видите част от тези красавици.
Това са съпругите, половинките или гаджетата на футболистите на Арсенал, които вече преживяха едно награждаване в Англия и се надяват да празнуват с любимите си и след няколко дни.
Букайо Сака от години е заедно с атрактивната Толами.
Тя е сред най-разпознаваемите дами на трибуните и двамата с английския национал минаха под венчило скоро. Често я наричат "Новата Виктория Бекъм", защото модата е нейно призвание и винаги е стилна - и на мач, и в "цивилния" живот.
Явно в Арсенал имат влечение към това име! В тима има трима - Магаляеш, Жезус, Мартинели!
Само Магаляеш обаче има... и съпруга с такова име. Габриеле Фигуйередо е изключително секси и очевидно изключително подкрепяща. Именно на нея футболистът звънна веднага, след като шампионската титла на Арсенал стана факт!
Без съмнение вратарят Давид Рая имаше съществена роля за успешния сезон за Арсенал. Той вече е и в нова роля - на татко.
Наскоро любимата му Татияна го дари с Рио, а той му подари вече един шампионски медал.
Има ли място за втори в детската люлка?
Кай Хаверц бе детето-чудо на германския национален отбор преди години, а плътно до него беше тогавашната му приятелка София.
Днес тя вече е госпожа Хаверц, а двамата избягват шумните изяви по медиите.
Знае се, че нападателят все пак е отговорен за зареждането на съдомиялната вкъщи.
Съпругата на Бен Уайт Мили едва ли ще пътува за Будапеща за мача.
Но не се притеснявайте! Причината не е семеен скандал, а щастливо събитие.
Младото семейство очаква първата си рожба съвсем скоро, така че извиняваме отсъствието на красивата брюнетка.
Когато Виктор Гьокереш трябваше да премине от Спортинг в Арсенал, той изостави в южната страна дори половинката си Инес.
Двамата обаче явно са се събрали, а феновете са убедени, че това му е помогнало за по-стабилната игра.
Инес е актриса и може би ще се пробва да пробие в Англия.
