От командос до кикбокса - гледайте Теодор Христов в ЕLITBET MAX FIGHT 65

От военен командос в най-секретното поделение у нас - "Тихина", до елита на кикбокса. Това е пътят на Теодор Христов, който след 3-годишна пауза се завръща на родна земя за ЕLITBET MAX FIGHT 65.

Бойната гала можете да гледате в петък (29 май) пряко по bTV Action от 19:30 ч., като в една от главните срещи Теодор Христов ще се изправи очи в очи със Сабри Бен - Хения.

10 години след дебюта си на Максфайт, Теодор Христов е готов да покаже на какво е способен на Maxfight 65.

Голямото завръщане

"Настръхвам, като си помисля. Стана ми доста приятно. Моят треньор обича да ме изненадва. И изведнъж ми вика: „Да знаеш, днес ти обявяваме мача!“. И аз го попитах: „Къде?“, а той вика: „На Max Fight!“. Стана голяма еуфория и вкъщи, и сред приятели", каза Христов.

Далеч от кикбокса, Христов е бил част от едно от най-елитните и секретни военни поделения у нас - "Тихина":

"Бях парашутист, бях водолаз, постоянно стреляхме с някакви оръжия. Наистина беше много яко усещане. Носеше ми голямо усещане. Трябваше да избера дали това или спорта. И избрах своето призвание"

"Опитът, който е придобил в периода на командос, му е развил дисциплината и устойчивостта на различни ситуации. Ако го питате, има много неща, които да ви разкаже", коментира треньорът на боеца - Делян Славов.

"Като водолаз, до 15-16 метра съм влизал най-много. Като скокове - имам 12-13, стрелял съм със снайпери и всякакви оръжия. Наистина, това е на всяко момче, което е играло Counter strike, мечта. Аз успях да я сбъдна, но пътят ми е друг.", сподели Христов.

Теодор Христов е претендент за световната титла в елитната бойна верига Glory. Но сега варненецът ще покаже бойните си умения на ЕLITBET MAX FIGHT 65.