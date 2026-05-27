Лига на Конференциите

Лигата на конференциите e европейски клубен турнир по футбол, който се организира от УЕФА от 2021 г. След Шампионска лига и Лига Европа, Лига на конференциите е считан за третия по  престиж европейски клубен турнир.

Рома е първият носител на трофея в Лига на конференциите. „Вълците“ от Рим печелят купата след победа над Фейенорд с 1:0 на финала на 25-и май 2022 г. в Тирана. Победител в Лига на конференциите през 2023 г. е Уест Хем, а през 2024 г. – Олимпиакос.

36 отбора участват този сезон в основната фаза на Лига на конференциите. Основната фаза замени груповата фаза в турнира и влезе в сила от сезон 2024/2025. Общо 184 отбора обаче участват в Лига на конференциите, включвайки мачовете от всички предварителни кръгове.

Този сезон отборите – участници в Лига на конференциите ще поделят помежду си 285 млн. евро награден фонд. Шампионът ще вземе 7 млн. евро, а този, който загуби във финала – 4 млн. евро. Всеки полуфиналист ще получи по 2,5 млн. евро.

Палас спря серията на Райо и ликува в Лигата на конференциите (ВИДЕО)

Втори европейски трофей потегля към Англия

bTV Спорт екип

27 Май 2026
КРАЙ НА МАЧА: Кристъл Палас - Райо Валекано 1:0

Следете с нас финала в Лигата на конференциите

bTV Спорт екип

27 Май 2026
Българинът, който захранва Кристъл Палас с таланти

Три от откритията на Светослав Тодоров вече дебютираха в първия отбор

Иво Бързаков

27 Май 2026
Кой ще вкара първи и ще видим ли дузпи във финала на Лигата на конференциите?

Кристъл Палас и Райо Валекано играят днес. Гледайте ги пряко по bTV Action и на VOYO.BG

bTV Спорт екип

27 Май 2026
Финалът на Лигата на Конференциите: Кой ще победи? (АНКЕТА)

Гледайте Кристъл Палас - Райо Валекано днес пряко по bTV Action и на VOYO.BG

bTV Спорт екип

27 Май 2026
Исторически финал за Кристъл Палас и Райо Валекано. Кой ще победи?

Гледайте финала в Лигата на конференциите пряко bTV Action или на VOYO.BG

bTV Спорт екип

27 Май 2026
Лудост преди финала: Масов бой в Лайпциг (ВИДЕО)

Фенове на Райо Валекано и Кристъл Палас влязоха в свиреп сблъсък

Иво Бързаков

26 Май 2026
Англичани и испанци ще спорят за трофея в Лига на конференциите (ВИДЕО)

В полуфиналните реванши нямаше изненада

bTV Спорт екип

07 Май 2026
АЕК на Мартин Георгиев помечта, но отпадна (ВИДЕО)

Вижте полуфиналистите в Лига Европа и Лига на конференциите

bTV Спорт екип

16 Април 2026
Фиорентина би с късна дузпа, Драганов поправи Кабаков (ВИДЕО)

Водещият ни съдия показа 7 картона в мача от Лига на конференциите

bTV Спорт екип

12 Март 2026
Гледайте Рома, Форест и Бетис само тук!

Лига Европа и Лигата на конференциите в ефира на bTV Media Group

bTV Спорт екип

12 Март 2026
Италиански сблъсък в Лига Европа. Срещу кого ще играят останалите в Европа българи?

Вижте жребия и в Лигата на конференциите

bTV Спорт екип

27 Февруари 2026
На грешното място в грешното време (ВИДЕО)

Куриоз от Лигата на конференциите стана хит

bTV Спорт екип

19 Декември 2025
Димитър Митов и още 7 мача от Лигата на конференциите на нашето приложение

Свалете си BTVNOVINITE.BG и не пропускайте важните срещи

bTV Спорт екип

11 Декември 2025
9 мача от Лигата на конференциите - безплатно в нашето приложение!

Гледайте атрактивните срещи от третия по сила европейски клубен турнир

bTV Спорт екип

27 Ноември 2025
Димитър Митов записа суха мрежа в Европа (ВИДЕО)

Абърдийн направи 0:0 с кипърци

bTV Спорт екип

06 Ноември 2025
Майнц - Фиорентина: Битка на върха и на дъното

Гледайте на живо от 19:45 по RING и онлайн на VOYO.BG

bTV Спорт екип

06 Ноември 2025
Фен почина, намерен е мъртъв в апартамент!

Шок и ужас в Германия

bTV Спорт екип

24 Октомври 2025
И турци, и гърци вкараха 6 на Димитър Митов (ВИДЕО)

АЕК разби Абърдийн в Атина

bTV Спорт екип

23 Октомври 2025
Ще запази ли Димитър Митов суха мрежа в Европа?

Гледайте АЕК - Абърдийн от 19:45 ч. по RING и на VOYO.BG

bTV Спорт екип

23 Октомври 2025
Райо Валекано 3
срещу
АЕК 0
09.04.2026 19:45 СТАТИСТИКА
FSV Mainz 05 2
срещу
Strasbourg 0
09.04.2026 22:00 СТАТИСТИКА
Кристъл Палас 3
срещу
Фиорентина 0
09.04.2026 22:00 СТАТИСТИКА
Шахтьор Донецк 3
срещу
АЗ Алкмаар 0
09.04.2026 22:00 СТАТИСТИКА
АЗ Алкмаар 2
срещу
Шахтьор Донецк 2
16.04.2026 19:45 СТАТИСТИКА
Strasbourg 4
срещу
FSV Mainz 05 0
16.04.2026 22:00 СТАТИСТИКА
АЕК 3
срещу
Райо Валекано 1
16.04.2026 22:00 СТАТИСТИКА
Фиорентина 2
срещу
Кристъл Палас 1
16.04.2026 22:00 СТАТИСТИКА
