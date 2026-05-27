Лигата на конференциите e европейски клубен турнир по футбол, който се организира от УЕФА от 2021 г. След Шампионска лига и Лига Европа, Лига на конференциите е считан за третия по престиж европейски клубен турнир.

Рома е първият носител на трофея в Лига на конференциите. „Вълците“ от Рим печелят купата след победа над Фейенорд с 1:0 на финала на 25-и май 2022 г. в Тирана. Победител в Лига на конференциите през 2023 г. е Уест Хем, а през 2024 г. – Олимпиакос.

36 отбора участват този сезон в основната фаза на Лига на конференциите. Основната фаза замени груповата фаза в турнира и влезе в сила от сезон 2024/2025. Общо 184 отбора обаче участват в Лига на конференциите, включвайки мачовете от всички предварителни кръгове.

Този сезон отборите – участници в Лига на конференциите ще поделят помежду си 285 млн. евро награден фонд. Шампионът ще вземе 7 млн. евро, а този, който загуби във финала – 4 млн. евро. Всеки полуфиналист ще получи по 2,5 млн. евро.