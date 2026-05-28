Първият в историята: Как се печелят два евротрофея в един сезон? (ВИДЕО)

Без притеснение можем да наречем вечерта на 27 май "Историческа за футбола"!

Първо Кристъл Палас победи Райо Валекано във финала на Лигата на Конференциите с 1:0. Второ - в тима имат футболист, който вече спечели европейски клубен турнир.

Това е представителят Кот д'Ивоар Еван Гесан.

Как се случи?

Той е шампион и в Лига на конференциите, и в Лига Европа.

Просто Гесан бе част от тима на Астън Вила, а в края на януари бе пратен под наем в Кристъл Палас. Явно той носи шампионския късмет този сезон.

Докато беше част от Вила, футболистът имаше значителна роля в доброто представяне на тима на Лига Европа. Той вкара 2 гола в 7 мача, а на финала "чуковете" се справиха с Фрайбург.

След като пристигна в Кристъл Палас, Гесан се разписа веднъж в петте срещи на тима в Лигата на конференциите.

Така той заслужено стана шампион на два от най-авторитетните футболни турнири в Европа в една кампания.

Кариерата

Гесан е на 24 години, роден е в Кот д'Ивоар, а първите си стъпки във футбола прави във френския Ница, като е избран за най-добър футболист в отбора за сезон 2024/2025

Той е играл още за Лозана и за Нант преди да премине в Астън Вила през 2025 г.

През януари се премести в Кристъл Палас.

Гесан бе част от националния тим на Франция до 19 години, а от 2024 г. реши да носи екипа на страната, в която е роден - Кот д'Ивоар.