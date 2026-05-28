Първият в историята: Как се печелят два евротрофея в един сезон? (ВИДЕО)

Еван Гесан пише история

Без притеснение можем да наречем вечерта на 27 май "Историческа за футбола"! 

Първо Кристъл Палас победи Райо Валекано във финала на Лигата на Конференциите с 1:0. Второ - в тима имат футболист, който вече спечели европейски клубен турнир. 

Това е представителят Кот д'Ивоар Еван Гесан. 

Как се случи?

Той е шампион и в Лига на конференциите, и в Лига Европа. 

Просто Гесан бе част от тима на Астън Вила, а в края на януари бе пратен под наем в Кристъл Палас. Явно той носи шампионския късмет този сезон. 

Докато беше част от Вила, футболистът имаше значителна роля в доброто представяне на тима на Лига Европа. Той вкара 2 гола в 7 мача, а на финала "чуковете" се справиха с Фрайбург.

След като пристигна в Кристъл Палас, Гесан се разписа веднъж в петте срещи на тима в Лигата на конференциите. 

Така той заслужено стана шампион на два от най-авторитетните футболни турнири в Европа в една кампания. 

Кариерата

Гесан е на 24 години, роден е в Кот д'Ивоар, а първите си стъпки във футбола прави във френския Ница, като е избран за най-добър футболист в отбора за сезон 2024/2025

Той е играл още за Лозана и за Нант преди да премине в Астън Вила през 2025 г. 

През януари се премести в Кристъл Палас. 

Гесан бе част от националния тим на Франция до 19 години, а от 2024 г. реши да носи екипа на страната, в която е роден - Кот д'Ивоар.

 
