Дезинфекция! Пръскат залата на Панатинайкос след триумфа на Везенков в Евролигата

Евролигата е Евролига, триумфът е триумф, но той няма как да изтрие десетилетия съперничество!

В неделя, 24 май, Олимпиакос с Александър Везенков в състава, спечели Евролигата - най-престижния европейски клубен турнир в баскетбола. Драматичната победа над Реал Мадрид се оказа още по-сладка, тъй като Финалната четворка на надпреварата се игра в залата на вечния враг Панатинайкос, а "зелените" не се класираха за мачовете.

Залата ще влезе в употреба още днес, когато домакините ще играят срещу ПАОК в първи полуфинал от плейофите за шампионката титла.

Но първо трябваше да... дезинфекцират.

В костюми

Точно в стилистиката на вечната вражда, от Панатинайкос влязоха в залата си след триумфа на Олимпиакос в... предпазно облекло.

В каналите в социалните мрежи "зелените" качиха снимки как пръскат с дезинфектант.

"Процесът по дезинфекция и почистване от биологичен отпадък на пейките в залата е завършен, така че сме готови отново да приветстваме феновете на Панатинайкос", пишат от тима.

Полуфиналите

Олимпиакос преживяха няколко бурни празненства - веднага след триумфа в Пирея и след това на официалната празнична вечеря.

Те обаче ще трябва да останат на заден план, защото днес, 28 май, и за Везенков и съотборниците му следва мач също от плейофите на полуфиналите на първенството.

Съперник на шампионите на Евролигата ще е АЕК.