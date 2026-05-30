НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал (0:1)

Следете с нас финала в Шампионската лига!

10' - Опасна ситуация пред вратата на Арсенал. Разбъркване в наказателното поле, след което топката бе изчистена току преди Хвича Кварацхелия да нанесе удар.

5' - ГОООООООООООЛ! Кай Хаверц открива резултата! Германецът се измъкна зад защитата на ПСЖ и с топовен удар разстреля Матвей Сафонов.

1' - Начало на най-чакания мач този сезон!

Първо полувреме

Стартови състави:

ПРЕВЮ

Чакането приключи! Време е за финала в Шампионската лига.  Днес ще се определи шампионът в най-престижния европейски клубен турнир за сезон 2025/26.

ПСЖ и Арсенал влизат в свиреп сблъсък за най-желания трофей в Европа! Финалa може да гледате на живо по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

След като сложи край на 22-годишното чакане за домашен триумф, Арсенал е само на крачка от първата си купа в Шампионската лига.

На пътя на „артилеристите“ към европейския връх обаче стои действащият шампион Пари Сен Жермен, а големият финал ще се проведе в Будапеща.

ПСЖ влиза в двубоя в изключителна форма, след като миналия сезон разгроми Интер с 5:0 във финала и сега преследва втора поредна купа в турнира.

Парижани направиха впечатляващ поход през елиминациите, отбелязвайки общо 44 гола в надпреварата, само на едно попадение от рекорда за най-много попадения в рамките на един сезон.

Само в последните три елиминационни кръга френският тим реализира 18 пъти срещу Челси, Ливърпул и Байерн Мюнхен.

Отборът на Луис Енрике няма загуба в последните си 11 мача от елиминационната фаза на турнира, а испанският специалист вече има две титли в Шампионската лига и най-висок процент победи сред треньорите с поне 50 мача в надпреварата.

Арсенал също впечатлява с постоянството си. Лондончани са единственият непобеден тим в настоящото издание на турнира с 11 победи и 3 равенства.

Тимът е допуснал едва 6 гола и е запазил 9 сухи мрежи, само на една от рекорда в историята на турнира за един сезон.

Топчиите“ ще играят едва втория си финал в Шампионската лига и се стремят да станат 25-ият клуб, който печели най-престижния европейски клубен турнир.

Историята между двата отбора също е любопитна. ПСЖ нямаше победа в първите пет сблъсъка срещу Арсенал, но след това спечели и двата полуфинала помежду им през миналия сезон.

"Артилеристите" отпаднаха в последните си две елиминации срещу френски съперници, докато ПСЖ е без загуба в последните си девет срещи с английски отбори.

 
 
 
Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал

0 : 1
75%
Притежание на топката
25%
1
Точни удари
1
Неточни удари
10
Опасни атаки
1
3
Нарушения
3
2
Корнери
0
0
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Деклан Райс 41 Деклан Райс
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
футбол англия арсенал шампионска лига финал франция Унгария псж микел артета будапеща луис енрике

