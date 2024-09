Нощ на рекордите в Шампионската лига (ВИДЕО)

Новият сезон на Шампионската лига започна впечатляващо. Сред героите в нощта на рекордите бяха Хари Кейн и Ендрик.

Байерн Мюнхен разби Динамо Загреб с 9:2 след 4 гола на Хари Кейн.

Английският национал вече има 33 попадения в елитната надпревара, изпреварвайки бившия ас на "Трити лъва" Уейн Рууни, който има 30 попадения.

The best English goalscorer ever in Champions League with 33 goals.



53 goals in 50 games as Bayern player.



Four goals tonight, three goals last game.



Harry Kane.pic.twitter.com/V1vv1kBtRG