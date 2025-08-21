bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
МОК финансира подготовката на 12 български спортисти

Те са стипендианти по програма на комитета

Reuters

Българският олимпийски комитет се похвали, че 12 родни таланти ще получат финансиране за подготовката си за Игрите в Лос Анджелис пред 2028 г.

Става дума за представители в 10 вида спорт, които ще бъдат стипендианти по програмата "Олимпийска солидарност".

Спортистите

Става дума за Петър Мицин (плуване), Пламена Миткова (лека атлетика), Йоана Георгиева (кану-каяк), Рами Киуан (бокс), Иван Димов и Христо Христов (вдигане на тежести), Валентина Георгиева (спортна гимнастика), Яница Динева (художествена гимнастика), Йоана Илиева (фехтовка), Десислава Ангелова (гребане), Стоян Кубатов и Ивайло Тисов (борба).

 

"Предложихме повече спортисти, защото всеки един от тях има шанса да подобри постиженията и развие таланта си в следващите три години. С „Олимпийска солидарност“ атлетите стават част от голямото олимпийско семейство и могат да усетят пряко подкрепата на Международния олимпийски комитет", каза избраната през март за нов президент на родната централа и призната от международната - Весела Лечева.

Средствата

От подготовката за олимпийските игри в Барселона през 1992 г. МОК подпомага финансово млади спортисти. 

За Игрите в Париж комитетът финансирани представители на 195 национални олимпийски комитета. Стипендии получиха 1560 спортисти (844 за мъже и 716 за жени). В Париж те спечелиха 75 медала (26 златни, 20 сребърни, 29 бронзови).

Снимка: Lap.bg

Родни спортисти спечелиха финансиране и за зимните олимпийски игри в Милано/Кортина през 2026 г. Средства ще бъдат отделени за Лора Христова и Благой Тодев (биатлон), Александра Фейгин (фигурно пързаляне), Катрин Маноилова (шорттрек), Алберт Попов (алпийски ски) и Владимир Зографски (ски скокове).

