МОК финансира подготовката на 12 български спортисти

Българският олимпийски комитет се похвали, че 12 родни таланти ще получат финансиране за подготовката си за Игрите в Лос Анджелис пред 2028 г.

Става дума за представители в 10 вида спорт, които ще бъдат стипендианти по програмата "Олимпийска солидарност".

Спортистите

Става дума за Петър Мицин (плуване), Пламена Миткова (лека атлетика), Йоана Георгиева (кану-каяк), Рами Киуан (бокс), Иван Димов и Христо Христов (вдигане на тежести), Валентина Георгиева (спортна гимнастика), Яница Динева (художествена гимнастика), Йоана Илиева (фехтовка), Десислава Ангелова (гребане), Стоян Кубатов и Ивайло Тисов (борба).

"Предложихме повече спортисти, защото всеки един от тях има шанса да подобри постиженията и развие таланта си в следващите три години. С „Олимпийска солидарност“ атлетите стават част от голямото олимпийско семейство и могат да усетят пряко подкрепата на Международния олимпийски комитет", каза избраната през март за нов президент на родната централа и призната от международната - Весела Лечева.

Средствата

От подготовката за олимпийските игри в Барселона през 1992 г. МОК подпомага финансово млади спортисти.

За Игрите в Париж комитетът финансирани представители на 195 национални олимпийски комитета. Стипендии получиха 1560 спортисти (844 за мъже и 716 за жени). В Париж те спечелиха 75 медала (26 златни, 20 сребърни, 29 бронзови).

Родни спортисти спечелиха финансиране и за зимните олимпийски игри в Милано/Кортина през 2026 г. Средства ще бъдат отделени за Лора Христова и Благой Тодев (биатлон), Александра Фейгин (фигурно пързаляне), Катрин Маноилова (шорттрек), Алберт Попов (алпийски ски) и Владимир Зографски (ски скокове).

