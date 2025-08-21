Олимпийският шампион Иван Иванов отива на съд заради подкуп

Олимпийският шампион на България във вдигането на тежести от Барселона 1992 Иван Иванов ще застане пред съда заедно със сина си, който носи същото име.

Днес, Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт по досъдебно производство спрямо двама обвиняеми за подкуп, получен във връзка с организиране и провеждане на домакинство на Европейското първенство през 2024 г. в София.

В този период Иванов-старши, който е 4-кратен световен и 5-кратен европейски шампион, бе треньор на националния отбор, както и част от Управителния съвет на Българска федерация по вдигане на тежести. Синът му бе Главен експерт в Дирекция „Спорт за високи постижения“ в Министерство на младежта и спорта.

Подкупът

Двамата бяха арестувани през декември 2023 г., а за подкупа сигнализира бившият президент на Федерацията по вдигане на тежести Ариф Маджид.

"В края на 2023 г. по надлежния ред ММС одобрило проект на Сдружението за финансиране на Европейското първенство по вдигане на тежести 2024 г. и на 22.11.2023 г. между ММС и СБФВТ бил сключен договор. Съгласно договора министерството предоставя на сдружението финансови средства в размер на 1 250 000 лева за организиране и провеждане на домакинство на Европейско първенство за мъже и жени на 12-20.02.2024 г. в гр. София. СБФВТ от своя страна следвало да представи финансов отчет за изпълнение на дейностите и изразходването на средствата по договора, който бил по утвърден образец и се проверявал от дирекция „Финанси“ на ММС.

Във връзка с това обвиняемият И. (баща) дал подробни съвети и разяснения на сина си за начина, по който той да поиска и приеме от свидетеля М. нерегламентирана парична сума, ангажирал се да организира стъпките, през които синът му трябва да премине докато получи парите, а докато това се случвало, съветвал сина си кога какво да каже на свидетеля, как да поддържа комуникация с него, кога, къде и как да приеме парите.

На 14.12.2023 г. обвиняемият И. (син) организирал среща, на която поискал от свидетеля М. 62 500 лева и подробно му обяснил, че тази сума представлява 5 % от одобрено от ММС държавно финансиране с публични средства за провеждане на Европейско първенство по вдигане на тежести, както и че даването ѝ ще осигури безпроблемно взаимодействие с ММС и по-конкретно с дирекция „Финанси“, която осъществява последващ контрол по приемане отчета на СБФВТ. Обвиняемият И. (син) обяснил на свидетеля М., че в замяна на исканите пари ще окаже цялото необходимо въздействие върху съответното длъжностно лице в дирекция „Финанси“ не само по приемане на отчета, но и по безпроблемно бъдещо съгласуване на получаване на финансова субсидия за 2024 г. Свидетелят М. отговорил, че това е „огромно извиване на ръце“. От думите на обвиняемия И. (син) свидетелят М. разбрал, че ако не даде исканата сума, ще последват негативи за СБФВТ, както при приемане на отчета, така и при приемане на проекта за бюджет на федерацията за 2024 г., който бил на стойност над 1,6 млн. лева, като със заплатите нараствал на около 2 млн. лева.

На 15.12.2023 г. около 11,55 часа свидетелят М. и обвиняемият И. (син) се срещнали в автомобила на М., паркиран в близост до ММС. Свидетелят носел поисканата му от обвиняемия И. (син) сума от 62 500 лева - предварително белязани банкноти, разпределена в седем броя пачки, осигурени от органите на Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Обвиняемият И. (син) бил с черно дълго яке, тъмни очила и носел мъжка правоъгълна чанта, в която да постави парите. Вътре в автомобила обвиняемият приел от свидетеля парите, поставил ги в чантата и пеша се насочил към главния вход на сградата на ММС, където, малко преди да достигане стъпалата, бил задържан.", се казва в съобщението от прокуратурата.

Евентуална присъда

Иванов-старши и Иванов-младши са обвиняеми съответно като помагач и извършител по чл. 304б, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Той гласи: "Кoйтo пoиcĸa или пpиeмe дap или ĸaĸвaтo и дa e oблaгa, ĸoятo нe мy ce cлeдвa, или пpиeмe пpeдлoжeниe или oбeщaниe зa дap или oблaгa, зa дa yпpaжни влияниe пpи взeмaнe нa peшeниe oт длъжнocтнo лицe или чyждo длъжнocтнo лицe във вpъзĸa cъc cлyжбaтa мy, ce нaĸaзвa c лишaвaнe oт cвoбoдa дo шecт гoдини или глoбa дo пeт xиляди лeвa."

