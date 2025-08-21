Локо София с нова писта до половин година (ВИДЕО)

Стадионът на Локомотив София трябва да се сдобие с обновена лекоатлетическа писта в рамките на половин година. Това стана ясно днес, 21 август, от изявление на областния управител на София Стефан Арсов.

В момента съоръжението е в лошо състояние, но продължава да се използва от клубовете в различни спортове, които се подвизават на стадиона.

Пистата ще бъде обновена по програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост - 2024 г.

Кога?

"Обновяването ще започне в най-скоро време, в рамките на няколко седмици, за да бъдем подготвени със съответната документация. Проектът е на стойност 2,4 млн. лева, за да могат да бъдат покрити абсолютно всички критерии, които касаят сертификати и т.н.

Административната процедура ще трае между 4 и 6 месеца след започването на обновяването и реставрирането на самата писта. Сроковете са в този диапазон – между 4 и 6 месеца", разкри Арсов.

Целта е пистата да покрива всички критерии за организиране на международни състезания.

Целият стадион

За момента цялостна реконструкция на стадион "Локомотив" не влиза в плановете. Съоръжението се използва предимно от футболния отбор, като цял сектор е затворен от мерки за безопасност.

"Нека да вървим стъпка по стъпка. Нека първо да изградим тази лекоатлетическата писта и след това имаме планове за възстановяването на един от секторите.", заяви Арсов.

"В момента се ремонтира баскетболната зала. Другите всичките са ремонтирани и са в много добро състояние. Единствено външният вид е малко стряскащ на стадион „Локомотив“. Следващата ни цел е да кандидатстваме за проект на сектор „В“, който е любим на феновете на футболния клуб", добави Даме Стоков - председател на ОКС "Локомотив София".

