bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Локо София с нова писта до половин година (ВИДЕО)

Тя трябва да покрива всички международни стандарти

Стадионът на Локомотив София трябва да се сдобие с обновена лекоатлетическа писта в рамките на половин година. Това стана ясно днес, 21 август, от изявление на областния управител на София Стефан Арсов. 

В момента съоръжението е в лошо състояние, но продължава да се използва от клубовете в различни спортове, които се подвизават на стадиона. 

Пистата ще бъде обновена по програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост - 2024 г.

Кога?

"Обновяването ще започне в най-скоро време, в рамките на няколко седмици, за да бъдем подготвени със съответната документация. Проектът е на стойност 2,4 млн. лева, за да могат да бъдат покрити абсолютно всички критерии, които касаят сертификати и т.н. 

Административната процедура ще трае между 4 и 6 месеца след започването на обновяването и реставрирането на самата писта. Сроковете са в този диапазон – между 4 и 6 месеца", разкри Арсов.

Целта е пистата да покрива всички критерии за организиране на международни състезания.

Целият стадион

За момента цялостна реконструкция на стадион "Локомотив" не влиза в плановете. Съоръжението се използва предимно от футболния отбор, като цял сектор е затворен от мерки за безопасност. 

"Нека да вървим стъпка по стъпка. Нека първо да изградим тази лекоатлетическата писта и след това имаме планове за възстановяването на един от секторите.", заяви Арсов.

"В момента се ремонтира баскетболната зала. Другите всичките са ремонтирани и са в много добро състояние. Единствено външният вид е малко стряскащ на стадион „Локомотив“. Следващата ни цел е да кандидатстваме за проект на сектор „В“, който е любим на феновете на футболния клуб", добави Даме Стоков - председател на ОКС "Локомотив София". 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

сектор локомотив софия стадион възстановяване писта реконструкция Стефан Арсов Министерство на младежта и спорта

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Аспарух Никодимов – „Убиец на шампиони“ (ВИДЕО)

Аспарух Никодимов – „Убиец на шампиони“ (ВИДЕО)
ЦСКА се раздели с още един ключов футболист

ЦСКА се раздели с още един ключов футболист
Георги Иванов: Президентите да ми казват кой да е съдия?! Развеселява ме! (ВИДЕО)

Георги Иванов: Президентите да ми казват кой да е съдия?! Развеселява ме! (ВИДЕО)
Три тима в атака: Ще победят ли Лудогорец, Левски и Арда днес? (АНКЕТА)

Три тима в атака: Ще победят ли Лудогорец, Левски и Арда днес? (АНКЕТА)
Стили Николова е временно втора на световното първенство

Стили Николова е временно втора на световното първенство

Последни новини

Олимпийският шампион Иван Иванов отива на съд заради подкуп

Олимпийският шампион Иван Иванов отива на съд заради подкуп

ЦСКА се раздели с още един ключов футболист

ЦСКА се раздели с още един ключов футболист
Георги Иванов: Президентите да ми казват кой да е съдия?! Развеселява ме! (ВИДЕО)

Георги Иванов: Президентите да ми казват кой да е съдия?! Развеселява ме! (ВИДЕО)
Гаджето на Саша Везенков ще ви скрие шапката! (ВИДЕО)

Гаджето на Саша Везенков ще ви скрие шапката! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV