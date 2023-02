Новото бижу на „Челси“: Роден да успява и покорява върхове

Енцо Фернандес определено се оказа хита на зимния трансферен прозорец. Последната придобивка на „Челси“ се превърна най-скъпия трансфер във Великобритания и №7 в цялата история на футбола.

В последните дни ръководството на „сините“ стори всичко възможно да си осигури услугите на аржентинеца, който сложи подписа си под договор за осем сезона и половина, а доказателство за тези думи са 107-те милиона паунда (121 милиона евро), които лондончани платиха на „Бенфика“.

