Ясно е кога ще е сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина!

Кристиано Роналдо и дългогодишната му половинка Джорджина Родригес вече са сгодени!

А с това идва и следващият голям въпрос: Кога ще е сватбата?

Само преди дни футболистът на Ал Насър и половинката му изненадаха света, обявявайки, че официално са годеници със снимка на впечатляващ пръстен с диамант. Двамата са заедно от 2016 г. и имат две общи деца. Красавицата пък се грижи за наследниците на Роналдо от сурогатни майки като за свои.

Голямо събитие

Със сигурност сватбата на Кристиано Роналдо ще е сред най-очакваните събития. Според близък до двойката, цитиран от британския таблоид "Сън", подготовката вече е започнала.

Точна дата няма, но всички очакват сватбата да се случи след световното първенство по футбол през 2026 г.

Шампионатът на планетата ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.

"Кристиано винаги е искал да се ожени и много се вълнува! Той иска да направи Джорджина най-щастливата жена и майка! Той ѝ предложи по уникален начин и вече и двамата работят около сватбата, която най-вероятно ще се състои през 2026 г., след световното първенство. Ще е огромно събитие! Нямат търпение! Все пак това се случва веднъж в живота!", казва запознат.

Още подаръци

Оказва се, че Роналдо не се е ограничил само до един пръстен с диамант на стойност около 5 млн. долара!

Джорджина е получила още подаръци за доста впечатляващи суми заради годежа!

Сред тях са луксозен електрически автомобил Porsche Taycan, часовник Patek Philippe за близо 57 000 долара, чанти от Christian Dior и Louis Vuitton, както и дизайнерски дрехи на известни марки.

