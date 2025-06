Празникът се превръща в ужас: двама загинали, 192 ранени, пожари, катастрофи и арести...

Жителите на френската столица чакаха титла от Шампионската лига от седем десетилетия, а когато това се случи, създадоха невиждан хаос... Пълен хаос се създаде в целия Париж през нощта, при който, според последната информация, най-малко двама души са загинали, а 192 души са ранени.

Полицията се опита да успокои ситуацията и арестува 559 души, участвали в безредиците, заяви министърът на вътрешните работи.

Има и двама загинали - жена, караща мотоциклет, и 17-годишно момче, което е било намушкано. Освен това, тържествата оставиха 192 ранени и 692 пожара.

