Нов в Байерн залюби 17-годишната дъщеря на клубна легенда

Новото попълнение на Байерн Мюнхен Том Бишоф излиза с дъщерята на германска футболна легенда. 20-годишният атакуващ полузащитник премина в баварския гранд през лятото с трансфер от Хофенхайм. И по всичко изглежда, че бързо се адаптира. Намерил е време да си хване и ново гадже.

Млада любов

Твърди се, че Бишоф има връзка с Жозефин Шол - 17-годишната дъщеря на бившия полузащитник на Байерн Мехмет Шол. Според "Билд", двамата са заедно от около 4 месеца. Забелязани са да се целуват по време на победата на Байерн с 4:0 над Тотнъм миналата седмица.

Жозефин - инфлуенсър с почти 40 000 последователи в "Инстаграм", присъства на дебюта на Бишоф в мача за Суперкупата на Германия срещу Щутгарт.

Кой е Мехмет Шол

Бащата на Жозефин - Мехмет Шол има 469 мача за Байерн Мюнхен през 17-те си години в Бундеслигата. Вкарал е 117 гола. Той приключи с футбола през 2007-а, а на официалното му сбогуване присъстваха 69 000 души.

Младият Том Бишоф даде сериозна заявка за успехи. Той вече попадна в селекцията на националния отбор на Германия, но няма да му бъде никак лесно да се пребори за титулярно място в полузащитата на баварците.

В средата на терена Венсан Компани може да разчита на Джамал Мусиала, Йошуа Кимих, Леон Горецка, Конрад Лаймер и Александър Павлович.

