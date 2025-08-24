bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Нов в Байерн залюби 17-годишната дъщеря на клубна легенда

Не си губи времето

Нов в Байерн залюби 17-годишната дъщеря на клубна легенда

Новото попълнение на Байерн Мюнхен Том Бишоф излиза с дъщерята на германска футболна легенда. 20-годишният атакуващ полузащитник премина в баварския гранд през лятото с трансфер от Хофенхайм. И по всичко изглежда, че бързо се адаптира. Намерил е време да си хване и ново гадже.

Млада любов

Твърди се, че Бишоф има връзка с Жозефин Шол - 17-годишната дъщеря на бившия полузащитник на Байерн Мехмет Шол. Според "Билд", двамата са заедно от около 4 месеца. Забелязани са да се целуват по време на победата на Байерн с 4:0 над Тотнъм миналата седмица.

Жозефин - инфлуенсър с почти 40 000 последователи в "Инстаграм", присъства на дебюта на Бишоф в мача за Суперкупата на Германия срещу Щутгарт.

Кой е Мехмет Шол

Бащата на Жозефин - Мехмет Шол има 469 мача за Байерн Мюнхен през 17-те си години в Бундеслигата. Вкарал е 117 гола. Той приключи с футбола през 2007-а, а на официалното му сбогуване присъстваха 69 000 души.

Младият Том Бишоф даде сериозна заявка за успехи. Той вече попадна в селекцията на националния отбор на Германия, но няма да му бъде никак лесно да се пребори за титулярно място в полузащитата на баварците.

В средата на терена Венсан Компани може да разчита на Джамал Мусиала, Йошуа Кимих, Леон Горецка, Конрад Лаймер и Александър Павлович.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

футбол германия бундеслига байерн мюнхен Мехмет Шол том бишоф

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Жалко: Без медал за ансамбъла на световното в Бразилия

Жалко: Без медал за ансамбъла на световното в Бразилия
Нелеп автогол спаси Барселона от голям резил

Нелеп автогол спаси Барселона от голям резил
Преди реванша с Лудогорец: Шкендия се подсили с албански национал

Преди реванша с Лудогорец: Шкендия се подсили с албански национал
Паника в Реал Мадрид, какво се случва с Винисиус?

Паника в Реал Мадрид, какво се случва с Винисиус?
Това е реалността! Груев и Лийдс отнесоха 5 гола от Арсенал

Това е реалността! Груев и Лийдс отнесоха 5 гола от Арсенал

Последни новини

Нелеп автогол спаси Барселона от голям резил

Нелеп автогол спаси Барселона от голям резил
Жалко: Без медал за ансамбъла на световното в Бразилия

Жалко: Без медал за ансамбъла на световното в Бразилия
Преди реванша с Лудогорец: Шкендия се подсили с албански национал

Преди реванша с Лудогорец: Шкендия се подсили с албански национал
Това е реалността! Груев и Лийдс отнесоха 5 гола от Арсенал

Това е реалността! Груев и Лийдс отнесоха 5 гола от Арсенал
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV