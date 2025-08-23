Това е реалността! Груев и Лийдс отнесоха 5 гола от Арсенал

След 11 години и 7 месеца отново българин бе титуляр във Висшата лига на Англия. Илия Груев бе в 11-те на Лийдс срещу Арсенал. Българският национал обаче едва ли ще помни с добро този мач. "Топчиите" нямаха проблеми и победиха с 5:0, но останаха без Мартин Йодегор и Букайо Сака, които се контузиха и напуснаха преждевременно.

Мениджърът Даниел Фарке остави цял мач на терена Груев. 25-годишният халф на българския национален отбор бе точен 29 пъти (от 32 паса, 91%). В статистиката му влиза още един блокиран шут на съперника, една пресече топка и един шпагат.

Снимка: Reuters

„Артилеристите“ отбелязаха два гола през първото полувреме, чрез Тимбер и Сака, след което Тимбер отново се записа в списъка с голмайстори. Два гола вкара и новата звезда в тима на Микел Артета - Виктор Гьокереш.

Арсенал записа втората си победа за първенство, след като победи Манчестър Юнайтед в първия кръг.

Последният българин, който игра като титуляр в най-силното първенство на континента бе Димитър Бербатов с екипа на Фулъм, шампион и голмайстор на Англия от периода си в Манчестър Юнайтед.

На 28 януари 2014 г. той игра до 83-ата минута при загубата като гост на Суонзи с 0:2.

С победата над Лийдс Арсенал събра 6 точки и води в класирането със същия актив, какъвто има и градският съперник Тотнъм. Лийдс пък остава с 3 пункта.

Трансфер 20 минути преди мача

20 минути преди началото на мача Арсенал обяви трансфера на Еберечи Езе. Кристъл Палас ще получи 60 милиона паунда за крилото и още 7.5 милиона паунда бонуси. Футболистът, който е бил част от академията на „артилеристите“ като дете, подписа чeтиригодишен договор. Езе ще играе с №10 в новия си отбор.

Общите разходи на Арсенал това лято достигнаха 267 милиона паунда, с което изпреварват заклетите си съперници Тотнъм. Миналият сезон Езе изигра 34 мача във Висшата лига и отбеляза 8 гола, както и направи 8 асистенции.

