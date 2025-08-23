bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Преди реванша с Лудогорец: Шкендия се подсили с албански национал

Не е играл от януари

Преди реванша с Лудогорец: Шкендия се подсили с албански национал

Македонският шампион Шкендия подсили халфовата си линия преди участието си в турнирната фаза на Лига Европа или Лига на конференциите. Шкендия гостува на Лудогорец в реванш от плейофите на Лига Европа, след като спечели с 2:1 на стадион "Тодор Проески" първия мач. Мачът в Разград е на 28 август от 20:30 ч.

Новият футболист на тетовския клуб е албанският национал Себастиан Спахиу, който е роден преди 26 години в Белгия.

Македонци обърнаха Лудогорец, 38-годишен наказа

Там той започва професионалната си кариера, но от 2022 до 2024 г. играе в албанското първенство, в резултат на което получава повиквателна и дебютира в албанския национален отбор миналата година и игра срещу Грузия в Лига на нациите.

Ще играе ли в Разград?

Последният ангажимент на Спахиу беше с иранския Мес Рафсанджан, откъдето той напусна през януари тази година и оттогава е без клуб.

Спахиу няма да може да дебютира в реванша от плейофите на Лига Европа срещу Лудогорец, но вероятно ще бъде в състава за мача от четвъртия кръг в Първа македонска лига срещу Работнички следващия уикенд.

