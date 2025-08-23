bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Паника в Реал Мадрид, какво се случва с Винисиус?

Ще преодолее ли най-накрая разочарованието от загубата на „Златната топка“, пита Marca

Reuters

Бразилската звезда Винисиус Жуниор е изправен пред голямо предизвикателство - той трябва отново да се превърне в ключов играч на терена и най-накрая да преодолее разочарованието от загубата на Златната топка“ за 2024 г., пише Marca.

Изминаха 10 месеца, откакто Родри вдигна Златната топка“ на 28 октомври миналата година, оставяйки Винисиус без желаната награда. Това беше тежък удар за играча, но и за Реал Мадрид, който изрази гнева си, като бойкотира церемонията по награждаването.

Ще се превърне ли отново в ключов играч?

По ирония на съдбата, само 6 дни по-рано, на 22 октомври, Винисиус отбеляза хеттрик срещу Борусия Дортмунд на Бернабеу“ и изглеждаше като сигурен победител. Той беше неудържим онази вечер и изглеждаше сякаш пътят към Париж и сцената на Шатле“ беше широко отворена. Но съдбата имаше други планове.

Снимка: Reuters

Днес, почти година по-късно, Винисиус вече не е същият съсипан играч. Миналият сезон колективният провал на отбора, който спечели само два трофея от седем възможни, засегна всички звезди на клуба. Дори в новия сезон бразилецът все още не е намерил най-добрата си форма.

Инфлуенсърка запали мрежата! Вижте какво ѝ пишат Винисиус, Бензема, Леао!

В мача срещу Осасуна фокусът беше върху другите футболисти в отбора на Шаби Алонсо, особено върху Килиан Мбапе, който доминираше в атаката. Винисиус, от друга страна, бе незабележим, напълно обезличен от защитата на противника.

Снимка: Reuters

Ясен знак е, че треньорът го смени въпреки малката преднина на Реал, а шанс получи Гонсало, голмайсторът на световното клубно първенство, състезание, в което бразилският национал не блесна.

Лудост! Саудитска Арабия предлага 330 паунда НА МИНУТА на Винисиус

криза реал мадрид осасуна лидер кариера златна топка световно клубно първенство винисиус родри

