ПСЖ се разправи с Брест в ШЛ

Пари Сен Жермен направи огромна крачка към 13-ти пореден осминафинал в Шампионската лига! Френският гранд победи с 3:0 като гост сънародниците си от Брест в първи мач между двата тима от плейофната фаза.

Така ПСЖ удължи на 17 двубоя серията си без загуба във всички турнири. Последното поражение за селекцията на Луис Енрике е от 28 ноември миналата година - 0:1 от Байерн в Мюнхен в основната фаза на Шампионската лига.

First leg Second leg #SB29PSG I @ChampionsLeague pic.twitter.com/I2mfS1N0qe

Тази вечер, на Стад Рудуру в Гингам, първият френски сблъсък в елиминациите от Лион - Бордо през сезон 2009/2010 насам започна с по-активни действия на гостите.

Брест обаче можеше да шокира фаворита по комичен начин в 14', когато вратарят Джанлуиджи Донарума изрита топката нескопосано, тя се удари в Людовик Айорк и премина покрай вратата.

ПСЖ поведе в 21' с дузпа на Витиня, отсъдена за игра с ръка на Пиер Лес-Мелу след удар на Осман Дембеле. Последният удвои аванса на парижани малко преди почивката.

Дембеле изравни рекорда, който споделят Неймар, Карлос Бианки и Килиан Мбапе. И четиримата имат попадения в 8 поредни мача с екипа на ПСЖ.

Ousmane Dembele has scored 5 goals in 10 days against Brest...



1st February vs Brest:

11th February vs Brest: pic.twitter.com/hpfRJDBV95