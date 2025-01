Сърби и нидерландци се млатиха в Белград (ВИДЕО)

Сръбски и нидерландски футболни фенове си спретнаха бой на една от централните улици в Белград.

Сблъсъкът им предшества мача от Шампионската лига между Цървена звезда и ПСВ днес (21 януари).

Двете агитки се срещнаха на ул. Маршал Бирюзов в центъра на сръбската столица, като първо се замеряха в факли, а след това влязоха и във физически сблъсък.

21.01.2025 Delije attacked PSV before tomorrow match, click here for more videos: https://t.co/8cbCXoqUv6 pic.twitter.com/uufdvRaD3K