bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

ЦСКА се отърва от още един ненужен

Кой ще е следващият?

ЦСКА се отърва от още един ненужен
cska.bg

ЦСКА се раздели с крилото Джейсън Локило. Днес клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие, пишат "армейците" на сайта си.

Локило в ЦСКА

Белгиецът Джейсън Локило пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 27 мача, отбелязвайки 1 гол.

Преди седмица новият изпълнителен директор на ЦСКА - Бойко Величков, разкри, че Мика Пинто, Джейсън Локило и Аарон Исека са извадени от първия състав. 

Покрай чистката в ЦСКА вече си заминаха Зюмюр Бютучи, Тибо Вион и Лиъм Купър.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

 

Тагове:

футбол цска чистка ненужен джейсън локило

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)

Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)
Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Контузеният алжирец идва в Левски за три години

Контузеният алжирец идва в Левски за три години
Ето го любимия футболист на Цеца Величкович! (СНИМКА)

Ето го любимия футболист на Цеца Величкович! (СНИМКА)
След развода: Ето го мъжа, който върна усмивката на Ана Иванович

След развода: Ето го мъжа, който върна усмивката на Ана Иванович

Последни новини

Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)

Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)
Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Ето го любимия футболист на Цеца Величкович! (СНИМКА)

Ето го любимия футболист на Цеца Величкович! (СНИМКА)
Контузеният алжирец идва в Левски за три години

Контузеният алжирец идва в Левски за три години
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV