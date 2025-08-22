ЦСКА се отърва от още един ненужен

ЦСКА се раздели с крилото Джейсън Локило. Днес клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие, пишат "армейците" на сайта си.

Локило в ЦСКА

Белгиецът Джейсън Локило пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 27 мача, отбелязвайки 1 гол.

Преди седмица новият изпълнителен директор на ЦСКА - Бойко Величков, разкри, че Мика Пинто, Джейсън Локило и Аарон Исека са извадени от първия състав.

Покрай чистката в ЦСКА вече си заминаха Зюмюр Бютучи, Тибо Вион и Лиъм Купър.