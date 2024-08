Това са участниците в основната фаза на ШЛ

Всички тимове ще мерят сили в една група, като ще изиграят по 8 мача.

Първите осем в класирането получават директна квота за същинската част от елиминациите, докато заелите местата между 9-о и 24-о ще изиграят допълнителни плейофи, определящи останалите участници в плейофите.

От настоящия сезон всички, които се класират от 25-о място нататък не просто отпадат от Шампионската лгиа, но и няма да продължат към другите турнири на УЕФА, както беше досега.

Bigger and better than ever.



Here’s how the new league phase works...#UCLdraw | #UELdraw | #UECLdraw