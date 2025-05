Англия скърби: Двама пилоти загинаха в супербайк (ВИДЕО)

Първият кръг от Британския шампионат по супербайк на пистата "Ултън Парк" бе помрачен още в първия завой, като при катастрофа с 11 състезатели, загинаха двама пилоти.

Един от пилотите загуби контрол над мотоциклета си на излизане от първия завой, което доведе до подхлъзване по асфалта и удар друг състезател. Миг по-късно инцидентът прерасна в огромна катастрофа с 11 мотоциклета, като един от тях се запали.

Предвид сериозността на инцидента, медиите незабавно спряха излъчването, а състезанието бе прекратено. Полицията вече разследва причините за инцидента, който отне живота на 21-годишния англичанин Оуен Дженър и 29-годишния новозеландец Шейн Ричардсън.

An 11-bike crash during a British Superbikes support race killed two riders. One bike caught fire, leading to the race being called off. pic.twitter.com/5qMEBAL91M

В официално изявление на MotorSport Vision Racing (MSVR) потвърди ужасната новина за смъртта на двамата пилоти: "В началото на състезанието от Quattro Group British Superbike Championship този следобед на пистата "Ултън Парк", на изхода на първия завой - "Олд Хол", в първата обиколка, стана верижна катастрофа, която доведе до сблъсък с 11 състезатели. Състезанието бе незабавно спряно и на пистата пристигнаха медицински екипи. Поради изключителната сериозност на инцидента и продължаващата медицинска интервенция, останалата част от състезанието бе отменена. Този катастрофален инцидент трагично остави двама състезатели с фатални наранявания и един със сериозни травми".

MSVR statement: British Supersport Championship race, Oulton Park



At the start of the Quattro Group British Supersport Championship race at Oulton Park, exiting turn one there was a major chain reaction incident involving 11 riders. The race was immediately stopped and medical… pic.twitter.com/gQOIXi47LB