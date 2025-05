Българска съдийка и историческа световна титла в снукъра!

Джао Синтон влезе в историята, като стана първият играч от Китай, спечелил световното първенство по снукър, побеждавайки с 18-12 Марк Уилямс в Шефилд. Честта да бъде рефер на финала имаше българката Десислава Божилова.

Българката е била рефер на финалите на всичките турнири от "Тройната корона" (“Мастърс”, Шампионат на Обединеното кралство, Световно първенство).

