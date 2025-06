Боксира се за световната титла, но не помни нищо (ВИДЕО)

23-годишният Джин Сасаки загуби мач за титлата в полусредна категория на Световната боксова организация (WBO) срещу Браян Норман на 19 юни. В петия рунд японецът претърпя тежък нокаут довел да 6 седмици загуба на паметта.

Джин Сасаки, носителят на пояса на WBO в полусредна категория за Азиатско-тихоокеанския регион, получи най-големият мач в кариерата си – битка за световната титла срещу Браян Норман в същата категория.

Мачът за японеца не вървеше добре още от самото начало. Носителят на пояса – Норман повали на земята Сасаки два пъти още в първия рунд. 23-годишният боксьор успя да се изправи и двата пъти, но така и не намери своя ритъм в мача.

Така след доста едностранен мач се стигна до петия рунд, когато Браян Норман със страхотен ляв ъперкът повали за трети и последен път Сасаки.

След удара, падайки на земята, японецът удря силно главата си в пода. За няколко минути боксьорът остава притеснително неподвижен, преди да бъде изнесен на носилка от арената и откаран в болница.

В болницата Сасаки преминава през множество изследвания. За щастие, лекарите стигат до заключението, че няма опасност от дългосрочни мозъчни увреждания и Сасаки е освободен още същия ден.

„Не установихме наранявания, като например вътрешно кървене. Пациентът обаче е ударил силно задната част на главата си и в момента губи паметта си. Няма видими физически наранявания. Сасаки ще бъде повикан в болницата за повторен преглед.“, съобщава болницата в официално изявление.

