Черна събота: Футболист загина в катастрофа, норвежец се преби с колело

Черна събота за света на спорта. Две сърца спряха да бият завинаги.

Корнербекът на Минесота Викингс Кайри Джаксън, избран от четвъртия кръг в драфта на NFL през 2024 г., загина в аттомобилна катастрофа. Щатската полиция на Мериленд информира, че 24-годишният Джаксън е една от трите жертви в мелето на пътя.

"Аз съм абсолютно съкрушен от тази новина", каза в изявление главният треньор на Викингс Кевин О'Конъл . "Кайри внесе заразителна енергия в нашия отбор.

We are devastated by the news of Khyree Jackson’s death following an overnight car accident.



Our thoughts are with Khyree’s family, friends, teammates and coaches, as well as all the victims of this tragic accident.



pic.twitter.com/pkgC4kQtWi