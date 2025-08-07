Александър Тунчев: Реваншът ще е много труден (ВИДЕО)

"Труден мач, добре се разви за нас още в първите минути след червения картон, но не ни се получи играта през първото полувреме. Не можахме да влезем в ритъм.

Реваншът ще е много труден. Отборът на Кауно Жалгирис има добри изпълнители. Първа победа, щастливи сме, да, но след червения картон трябваше да бъдем по-настоятелни и уверени", коментира след успеха с 1:0 над Кауно Жалгирис треньорът на Арда Александър Тунчев.

"Определено червеният картон ни стъписа и футболистите помислиха, че мачът е свършил. Инструкциите бяха да движим топката по-бързо, да се стремим да разкъсаме Жалгирис, но не го правехме достатъчно добре. Може би този червен картон успокои футболистите и те помислиха, че съперникът ще се бие сам“, заяви още Тунчев.

"Все още мисля, че шансовете са 50:50, въпреки че победихме днес. Видях доста стойностен отбор на Жалгирис“, завърши Александър Тунчев.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK