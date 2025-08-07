Официално: Нов Кошмар в ЦСКА!

Официално! ЦСКА има нов нападател! "Армейците" подписаха с голмайстора на Първа лига за миналия сезон - Леандро Годой, който пристига от Берое.

1,5 милиона за голмайстора

Аржентинецът стана голмайстор у нас през миналия сезон, след като вкара 18 попадения, и сега ЦСКА изпревари всички за подписа на нападателя. Твърде вероятно е Годой да дебютира още този уикенд.

ЦСКА ще посрещне Черно море в София, след като направи един от най-лошите си стартове в първенството. "Червените" записаха две равенства - 1:1 с Ботев Пловдив и 1:1 със Спартак Варна и загубиха гостуването си на Локомотив Пловдив с 0:1.

24-годишният аржентинец ще подсили състава на Душан Керкез за 1.5 милиона евро. Кошмара, както е прякорът на Годой, пристигна в Берое през 2023 г. след трансфер от Рейсинг.

Изход от кризата

Припомняме, че преди дни се появи информация, че Берое е в сериозна финансова криза, тъй като не е платил сумата за трансфера на нападателя на Рейсинг. Също така се очаква старозагорци да продадат и полузащитника Стефан Гаврилов, към когото има интерес от Ботев Пловдив.

