Ето ги номинираните за "Златната топка"!

Футболният свят затаи дъх! Ясни са 30-те футболисти, които ще се борят за най-престижния индивидуален трофей във футбола "Златната топка".

През 2025 г. организаторите решиха да действат по различен начин и да изтеглят напред във времето церемонията по връчването, а и обявяването на най-добрите.

От 13:30 ч. българско време на страницата на наградата поетапно бяха обявени номинираните за различните награди. Кулминацията бе в 15:30 ч., когато бяха обявени имената на 30-те най-заслужили футболисти.

Победителите ще станат ясни на 22 септември!

Претенденти за "Златната топка"

За трофея един срещу друг застават:

Джуд Белингам (Реал Мадрид)

Джанлуиджи Донарума (Пари Сен Жермен)

Усман Дембеле (Пари Сен Жермен)

Серу Гираси (Борусия Дортмунд)

Дензъл Дъмфис (Интер)

Дезире Дуе (Пари Сен Жермен)

Арлинг Холанд (Манчестър Сити)

Виктор Гьокереш (Арсенал)

Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен)

Хари Кейн (Байерн Мюнхен)

Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен)

Роберт Левандовски (Барселона)

Алексис Мак Алистър (Ливърпул)

Лаутаро Мартинес (Интер)

Скот МакТомини (Наполи)

Килиан Мбапе (Реал Мадрид)

Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен)

Жоао Невеш (Пари Сен Жермен)

Педри (Барселона)

Коул Палмър (Челси)

Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен)

Рафиня (Барселона)

Деклан Райс (Арсенал)

Фабиан Руис (Пари Сен Жермен)

Върджил ван Дайк (Ливърпул)

Винисиус (Реал Мадрид)

Мохамед Салах (Ливърпул)

Флориан Вирц (Ливърпул)

Витиня (Пари Сен Жермен)

Ламин Ямал (Барселона)

Те ще бъдат наградени за постиженията им по време на сезон 2024/2025.

Младите

Малко преди това станаха ясни номинираните за трофея "Копа". Той се връчва на футболисти под 21 години.

Ето и номинираните:

Пау Кубарси (Барселона)

Аюб Буади (Лил)

Дезире Дуе (Пари Сен Жермен)

Естевао (Челси)

Дийн Хаусен (Реал Мадрид)

Майлс Люис-Скели (Арсенал)

Родриго Мора (Порто)

Жоао Невес (Пари Сен Жермен)

Ламин Ямал (Барселона)

Кенан Йълдъз (Ювентус)

Вратари

Очаквано станаха ясни и най-добрите под рамката на вратата. Това са:

Алисън Бекер (Ливърпул)

Ясин Буну (Ал Хлал)

Люка Шевалие (Лил)

Тибо Куртоа (Реал Мадрид)

Джанлуиджи Донарума (Пари Сен Жермен)

Емилиано Мартинес (Астън Вила)

Ян Облак (Атлетико Мадрид)

Давид Рая (Арсенал)

Матц Селс (Нотингам Форест)

Ян Зомер (Интер)

Треньорите

Награда ще има и за наставниците. Там номинирани са петима:

Антонио Конте (Наполи)

Луис Енрике (Пари Сен Жермен)

Ханзи Флик (Барселона)

Енцо Мареска (Челси)

Арне Слот (Ливърпул)

Отборите

За Отбор на годината ще се борят:

Барселона

Ботафого

Челси

Ливърпул

Пари Сен Жермен

При дамите

По традиция бяха обявени и номинираните при дамите.

За Най-добра футболистка предложенията са: Барбара Банда, Санди Балтимор, Айтана Бонмати, Луси Броунз, Мариона Калдентей, Клара Бюл, Стеф Кейтли, София Кантоне, Мелчи Дюморне, Темва Чавинга, Естер Гонзалес, Каролин Греъм Хансен, Патри Гихаро, Аманда Гутиерес, Хана Хемптън, Пернил Хардър, Линдзи Хийпс, Клоуи Кели, Фрида Маанум, Марта, Клара Матео, Ева Пахор, Клаудиа Пиня, Алексия Путейас, Йохана Ритинг Канерид, Алесия Русо, Каролин Вир, Леа Уилямсън.

За треньорския приз ще се борят: Соня Бомпастор, Артур Елиаш, Джъстин Мадугу, Рене Слегерс, Сарина Вигман.

Церемонията ще бъде на 22 септември в Париж.

През миналия сезон раздаването на наградите беше съпътствано със скандал. До края се смяташе, че фаворит за "Златната топка" е Винисиус от Реал Мадрид. В крайна сметка трофеят отиде при Родри от Манчестър Сити, а целият отбор на мадридския гранд не се появи на церемонията.

