Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Никола Цолов даде седмо време в квалификацията в Унгария Българският пилот във Формула 2 ще започне спринта от четвърта позиция Снимка: Lap.bg

Никола Цолов даде седмо време в квалификацията за Гран При на Унгария от Формула 2. Това отрежда на Българския лъв втора редица в спринта и четвърта в основното състезание.

Преследвачът на Цолов - Габриеле Мини, записа девети резултат днес, а третият в генералното класиране - Рафаел Камара, е втори.

Цолов е лидер в класирането с актив от 151 точки, пред Мини със 134 и Камара със 125.

Снимка: Lap.bg

В Топ 7

Цолов бе четвърти в свободната тренировка сутринта и зае същото място с първия комплект гуми и време 1:29.601 минути, сваляйки близо 1.2 секунди от постижението си на обяд. Пред него бяха Куш Майни и съотборникът му Ноел Леон, а Рафаел Камара оглави квалификацията с 1:29.323 минути.

Никола излезе първи на пистата с втория комплект гуми и моментално подобри времето на Камара с една стотна, но скоро след него това направиха още Джошуа Дюрксен, Куш Майни, Леон, Тасанапол Интрапувашак и Лорънс ван Хьопен. Всичко това смъкна Цолов до шесто място в класирането.

Майни бе първият и единствен под границата от минута и 29 секунди и само Камара можеше да подобри времето му, след като бразилецът от Инвикта бе последен на пистата и направи бързата си обиколка след края на часовника. Той обаче записа 1:29.013 минути и се класира втори, а Майни спечели квалификацията с 1:28.896 минути.

В крайна сметка Цолов завърши на седмо място и в основното състезание в неделя ще потегли от четвърта редица заедно с Дино Беганович. По правилото на обърнатата решетка българският пилот на Кампос Рейсинг ще започне спринта на четвърто място, отново до шведа от ДАМС Лукас Ойл.