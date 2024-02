"Дарт Байдън" след Super Bowl

Президентът на САЩ Джо Байдън отбеляза победата на Канзас сити чийфс в Super Bowl по... странен начин.

Държавният глава използва социалната мрежа "Х", за да публикува снимка, на която е с червени очи. Потребителите веднага го кръстиха "Дарт Байдън" като препратка към легендарния злодей Дарт Вейдър от "Междузвездни войни".

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE