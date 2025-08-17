Кошмара: ЦСКА – Левски е Бока – Ривър на България (ВИДЕО)

Леандро Годой бе посрещнат с огромен ентусиазъм от всички, които обичат ЦСКА. И има защо: той е актуален голмайстор №1 на българското първенство, роден е в страната – световен шампион, а прякорът му Кошмара достатъчно добре говори за уменията му пред вратата.

„Зареден съм с огромно желание и амбиция. Гладен съм за големи неща – да стана пак голмайстор на първенството, да печеля мачове. В главата ми са само победи. Имаме отбор с много добри футболисти, които ме приеха страхотно. Сега периодът е лош, но всичко ще се промени.

Футболистите, треньорският щаб и всичко в клуба се подрежда по най-добрия начин и нямам съмнения, че ситуацията скоро ще е друга. Нека феновете да бъдат спокойни. Да, клубът е много голям и очакванията са огромни, но ние сме решени да преодолеем трудностите и да продължим напред“, казва аржентинският нападател в специално интервю за медийните канали на ЦСКА.

"ЦСКА е голяма стъпка в кариерата ми"

В погледа му се чете нетърпение да дебютира със славната червена фланелка и митичния №9 на гърба: „Чувствам се щастлив. Това е голяма стъпка в кариерата ми, най-добрата, която мога да направя. Както казах и при представянето ми, вече съм в най-големия клуб в България. Щастлив съм, нямам търпение и съм амбициран да постигна целите пред клуба – в индивидуален план и с отбора. Наслаждавам се на момента“.

Той се връща към началните си години във футбола, които прави не къде да е, а в любимия клуб на Диего Марадона: „Роден съм в Авеланеда, но израснах в Килмес (квартал на Буенос Айрес). Преминах през всички юношески формации на Бока Хуниорс – прекарах там 7 години, там започнах да играя. След това преминах в Берасатеги, а оттам по-късно заиграх в Расинг.

"Всички знаем какъв клуб е Бока. Прекарах там 7 страхотни години"

Всички знаем какъв клуб е Бока. Прекарах там 7 страхотни години, бях още дете. Там успях да науча много неща и да израсна като футболист.

Сега обаче мислите ми изцяло са насочени към ЦСКА. Концентрирам съм върху целите, които сме си поставили и нещата, които трябва да постигнем.

Футболът в Аржентина и в България е различен. Не мога да кажа, че на едното място е по-добър или по-лош. Във всяка лига се играе по-различен начин. Вече повече от две години съм в българското първенство и мога да кажа, че нивото е много добро. Има отбори с истинска класа, а аз имам шанса да съм в най-големия клуб в България. Нямам съмнение, че ще сме в битката за важните цели. За малкото време, през което съм тук, се убедих, че в състава ни има добри футболисти. Сега сме в лоша серия, но съм сигурен, че нещата ще се променят“, отчита той.

Нямам търпения за ЦСКА - Левски

Вече няма търпение да опита тръпката и от най-големия мач у нас – дербито между ЦСКА и Левски. „Да, това е Бока – Ривър на България. Дербито ви е страхотно. В него има всичко – като във всеки голям мач. Хората го чакат с еуфория, с огромно желание любимият отбор да спечели. Вече съм част от единия отбор и ще се насладя на усещането“.

След като спечели голмайсторския приз през последния сезон, сега Леандро не смята да снижава критериите: „Благодарен съм на Берое за страхотния сезон. Това също е много важен клуб за мен и се радвам, че успях да помогна. Сега обаче съм в ЦСКА и най-важното е да успеем да постигнем това, което всички искаме.

Разбира се, всеки от нас има и персонални цели. Моите са всяка година да ставам по-добър и сега искам да вкарам повече от тези 18 гола, които отбелязах през миналото първенство. Разбира се, ще се опитам отново да стана голмайстор №1, да спечелим всички мачове. Както казах, всеки иска да става по-добър и моята амбиция е точно тази“, добавя нападателят и разкрива, че най-красивият гол в кариерата му досега е този срещу Левски с екипа на Берое.

Успява да оправдае прякора

А как приема прякора си? „Започнаха да ми викат Кошмара в Берое. За мой късмет всичко се разви добре, успях да оправдая този прякор и сега вече съм свикнал с него“.

Феновете на ЦСКА вече са нетърпеливи да видят Кошмара в действие заедно с Йоанис Питас: „Убеден съм, че Питас е един от най-добрите нападатели в първенството. Няма никакъв проблем да играем един до друг, ще се чувствам страхотно. Всички знаят това, не казвам нищо изненадващо. Ако си партнираме, ще е по-лесно и за мен. Разбира се, последната дума е на треньора, ще изпълняваме това, което той иска. Но аз бих играл с удоволствие с него, вече си говорихме и дано да имаме тази възможност. Би било чудесно“.

