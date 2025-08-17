bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кошмара: ЦСКА – Левски е Бока – Ривър на България (ВИДЕО)

Ще се опитам отново да стана голмайстор №1 и да спечелим всички мачове, опитмист е Леандро Годой

Кошмара: ЦСКА – Левски е Бока – Ривър на България (ВИДЕО)
cska.bg

Леандро Годой бе посрещнат с огромен ентусиазъм от всички, които обичат ЦСКА. И има защо: той е актуален голмайстор 1 на българското първенство, роден е в страната световен шампион, а прякорът му Кошмара достатъчно добре говори за уменията му пред вратата.

Зареден съм с огромно желание и амбиция. Гладен съм за големи неща да стана пак голмайстор на първенството, да печеля мачове. В главата ми са само победи. Имаме отбор с много добри футболисти, които ме приеха страхотно. Сега периодът е лош, но всичко ще се промени.

Футболистите, треньорският щаб и всичко в клуба се подрежда по най-добрия начин и нямам съмнения, че ситуацията скоро ще е друга. Нека феновете да бъдат спокойни. Да, клубът е много голям и очакванията са огромни, но ние сме решени да преодолеем трудностите и да продължим напред“, казва аржентинският нападател в специално интервю за медийните канали на ЦСКА.

"ЦСКА е голяма стъпка в кариерата ми"

В погледа му се чете нетърпение да дебютира със славната червена фланелка и митичния 9 на гърба: Чувствам се щастлив. Това е голяма стъпка в кариерата ми, най-добрата, която мога да направя. Както казах и при представянето ми, вече съм в най-големия клуб в България. Щастлив съм, нямам търпение и съм амбициран да постигна целите пред клуба в индивидуален план и с отбора. Наслаждавам се на момента“.

Снимка: cska.bg

Той се връща към началните си години във футбола, които прави не къде да е, а в любимия клуб на Диего Марадона: Роден съм в Авеланеда, но израснах в Килмес (квартал на Буенос Айрес). Преминах през всички юношески формации на Бока Хуниорс прекарах там 7 години, там започнах да играя. След това преминах в Берасатеги, а оттам по-късно заиграх в Расинг.

"Всички знаем какъв клуб е Бока. Прекарах там 7 страхотни години"

Всички знаем какъв клуб е Бока. Прекарах там 7 страхотни години, бях още дете. Там успях да науча много неща и да израсна като футболист.

Сега обаче мислите ми изцяло са насочени към ЦСКА. Концентрирам съм върху целите, които сме си поставили и нещата, които трябва да постигнем.

Футболът в Аржентина и в България е различен. Не мога да кажа, че на едното място е по-добър или по-лош. Във всяка лига се играе по-различен начин. Вече повече от две години съм в българското първенство и мога да кажа, че нивото е много добро. Има отбори с истинска класа, а аз имам шанса да съм в най-големия клуб в България. Нямам съмнение, че ще сме в битката за важните цели. За малкото време, през което съм тук, се убедих, че в състава ни има добри футболисти. Сега сме в лоша серия, но съм сигурен, че нещата ще се променят“, отчита той.

Нямам търпения за ЦСКА - Левски 

Вече няма търпение да опита тръпката и от най-големия мач у нас дербито между ЦСКА и Левски. Да, това е Бока Ривър на България. Дербито ви е страхотно. В него има всичко като във всеки голям мач. Хората го чакат с еуфория, с огромно желание любимият отбор да спечели. Вече съм част от единия отбор и ще се насладя на усещането“.

След като спечели голмайсторския приз през последния сезон, сега Леандро не смята да снижава критериите: Благодарен съм на Берое за страхотния сезон. Това също е много важен клуб за мен и се радвам, че успях да помогна. Сега обаче съм в ЦСКА и най-важното е да успеем да постигнем това, което всички искаме.

Бойко Величков: Оценката, че ЦСКА е детска градина е показателна (ВИДЕО)

Разбира се, всеки от нас има и персонални цели. Моите са всяка година да ставам по-добър и сега искам да вкарам повече от тези 18 гола, които отбелязах през миналото първенство. Разбира се, ще се опитам отново да стана голмайстор 1, да спечелим всички мачове. Както казах, всеки иска да става по-добър и моята амбиция е точно тази“, добавя нападателят и разкрива, че най-красивият гол в кариерата му досега е този срещу Левски с екипа на Берое.

Успява да оправдае прякора

А как приема прякора си? Започнаха да ми викат Кошмара в Берое. За мой късмет всичко се разви добре, успях да оправдая този прякор и сега вече съм свикнал с него“.

Снимка: Lap.bg

Феновете на ЦСКА вече са нетърпеливи да видят Кошмара в действие заедно с Йоанис Питас: Убеден съм, че Питас е един от най-добрите нападатели в първенството. Няма никакъв проблем да играем един до друг, ще се чувствам страхотно. Всички знаят това, не казвам нищо изненадващо. Ако си партнираме, ще е по-лесно и за мен. Разбира се, последната дума е на треньора, ще изпълняваме това, което той иска. Но аз бих играл с удоволствие с него, вече си говорихме и дано да имаме тази възможност. Би било чудесно“.

Искаше го Челси, но той избра Палас: Национал подписа с отбор от Висшата лига

цска берое Аржентина бока ривър Душан Керкез йоанис питас леандро годой

Това ли е краят? Григор Димитров аут от топ 30

„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак

След късна драма: Мъри не се даде на Моуриньо (ВИДЕО)

Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)

Това ли е краят? Григор Димитров аут от топ 30

„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак

Искаше го Челси, но той избра Палас: Национал подписа с отбор от Висшата лига

След късна драма: Мъри не се даде на Моуриньо (ВИДЕО)

