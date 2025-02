Тръмп забрани участието на мъже в женски спортове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, чиято цел е да изключи трансджендър момичета и жени от женските спортове, предаде Ройтерс.

Със заповедта се нарежда на Министерството на правосъдието да забрани на биологични мъже, които се самоопределят като момичета и жени да участват в женски училищни и колежански спортове.

