Сватбата на Тайсън Фюри - тя в рокля, той по къси гащи (СНИМКИ+ВИДЕО)

Тайсън Фюри и съпругата му Парис подновиха брачните си клетви... за трети път. Това стана на специална церемония в Южна Франция, като двойката беше заобиколена от децата си.

Фюри не изневери на себе си. Докато Парис сключи брак в стилна рокля, той заложи на къси гащи.

Циганския крал и любимата му са женени от ноември 2008 г. Двамата се познават още от тийнейджърските си години. Оттогава Парис е плътно до вече пенсионираната боксова звезда в тежка категория.

Двамата имат 7 деца: Венецуела, Принс Джон Джеймс, Принс Тайсън II, Принс Адонис Амейзия, дъщерите Валенсия и Атина, както и най-малкият - Роки.

View this post on Instagram A post shared by Tyson Fury (@tysonfury)

Трети път за късмет

Фюри съобщи новината с видео в Instagram. "С Парис се оженихме отново, третият път е на късмет. Имахме прекрасен ден в Южна Франция - място, пазещо спомени, специални за нас.", написа 37-годишният Тайсън.

Към публикацията Фюри добави хита на Бруно Марс от 2011 г. - Marry You.

View this post on Instagram A post shared by Tyson Fury (@tysonfury)

Снимките от събитието са трогателни семейни, както и една, в която Парис пристига за церемонията в ретро кабриолет.

Фюри обяви, че слиза от професионалния ринг през януари, когато загуби за втори път от Олександър Усик. Засега британецът отрича да планира завръщане, но промоутърът му Франк Уорън твърди друго: "Той ясно заяви, че е готов за нов мач срещу Усик".

