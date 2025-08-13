Ето я къщата, която Джокович трябва да събори заради общината

Новак Джокович трябва да събори къщата си! Тази вест фигурира от месеци в медийното пространство, но този път имаме кадри на луксозния имот.

Не става дума за родната къща на Ноле. Всъщност първият му дом в Белград е в апартамент. Не става дума за нито един негов имот в Сърбия.

Проблемна е луксозната му вила в Марбея, където носителят на 24 титли от Големия шлем и семейството му често прекарват почивките си.

Проблемът

От няколко месеца общината в испанския курорт предупреждава Джокович, че незаконно е построил част от къщата и другите пристройки.

Става дума за голяма вила с девет спални, осем бани и няколко дневни. В нея има още киносалон, фитнес, малък спа център.

В двора има открит плувен басейн, както и... тенис корт. Проблемни са част от пристройките към тези "глезотиики".

Глобите

От февруари 2024 г. насам общината в Марбея глобява Джокович за тях. До момента той е платил 3 глоби в размер на 15 000 евро.

Джокович се опитва няколко пъти да докаже, че е изградил всичко в имота си по правилата, но засега властите не приемат неговата теза.

А иначе къщата се оценява на 10 000 000 евро. Там тенисистът прекара периода по време на пандемията от коронавирус, когато турнирите бяха спрени.

