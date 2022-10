Едва не набили UFC легенда в София... два пъти

Пътуване до България за малко не завършило с неприятни последствия за звезда от UFC. Бившият шампион в средна категория Майкъл Биспинг разказа за не един, а за цели два инцидента с местни здравеняци в София.

Въпреки че прекрати кариерата си, Биспинг остава близо до смесените бойни изкуства и често е канен за коментатор за някои от най-интригуващите мачове. Същевременно той усилено поддържа форма чрез силови тренировки.

Именно с това намерение той влязъл във фитнес зала при скорошното си посещение си в българската столица. "Почти ме нападнаха и пребиха - разказа шампионът в своя подкаст. - Вдигам тежести на пейката. Целият ред дъмбели пред мен бяха свободни. Приближиха се две момчета, едното ме попита дали може да използва моите. Отговорих, че няма как, защото ми трябват. След това неговият приятел поиска да ползва пейката. Казах му, че това ще е възможно, но след 5 минути. Изведнъж дойдоха още двама - покрити с татуировки и какво ли още не. Говореха си на български, но знаех, че е за мен. Внимавах да не ме ударят с дъмбел в тила..."

Въпреки опита си в ММА, Биспинг решил да не влиза в излишен конфликт. "Помислих си - какво пък, отивам в другия край на залата. Само че те ме последваха и там. Тръгнах си - какъв срам на стари години. Да бягам от фитнес залите…"

was just assaulted guy got in my face for filming on a public street. I told him to go away and he punched me was literally so soft I laughed at him,So funny that someone that acts so tough hits like such a bitch, I laughed and walked away. Man I’m mature these days