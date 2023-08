Фитнес инструктор уби жена си на живо в Instagram

Фитнес инструктор е убил съпругата си и е показал как я застрелва с пистолет на живо в Инстаграм, съобщи хърватският портал Индекс.

Шокиращият случай е от Босна и Херцеговина.

Полицията предприе действия за залавянето на мъжа от Градачац, Североизточна Босна, когото подозира в извършването на общо три убийства. По-късно босненски медии съобщиха, че той се е самоубил.

Полицията не разкри самоличността на заподозрения. Според портала "Дневни аваз" убиецът е Нермин Сюлейманович, културист и фитнес инструктор, свързан с престъпна група, занимаваща се с контрабанда на наркотици.

Jesus! #PT in Bosnia went live murdering his wife, baby, and someone unknown.#NerminSulejmanović pic.twitter.com/TbOoSnaykg