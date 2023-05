Играч от НФЛ няма отбор, защото е... женствен

Играч по американски футбол не може да си намери отбор, защото е... женствен. Кам Нютън, който не записа и минута през миналия сезон в НФЛ, се оплака от ограничения интерес към услугите му, заради който остава свободен агент.

34-годишният куотърбек смята, че вързаната му на нещо като кок и стърчаща нагоре коса, e сред причините да не получава оферти.

"Хората ми правят намеци от сорта на "Кам, иска ни се да се върнеш към прическата от 2015-а". Но тогава бях друг човек и не мога. Винаги споменават, че сега имам потресаващ вид.", сподели Нютън в интервю за подкаста на Джосина Андерсън.

Анализаторът Джейсън Уитлок от The Blaze разкритикува Нютън, посочвайки, че регресът на играча и липсата на дисциплина са доста по-вероятните причини за провала му. Именно Уитлок обаче скандализира, като добави, че Нютън е женствен и със странен стил.

"Кам Нютън има женски начин на мислене. Професионалните спортисти, особено тъмнокожите, се обличат екстравагантно и използват стадионите като моден подиум. Идеята е да изглеждат готини и различни, но всъщност са женствени.", коментира специалистът.

"Той обаче е куотърбек и никой в НФЛ не би търпял детското му и женствено поведение. Особено, когато говорим за резерва на позицията.", допълни Уитлок.

Кариерата на Нютън е низ от върхове и спадове. Статистиките на Нютън са далеч от нивото, което показваше през 2015 г.

