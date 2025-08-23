Новак Джокович: Сърбия е на ръба на гражданска война!

В началото на август беше потвърдено, че турнирът на ATP в Белград се мести в Атина, а 24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович говори емоционално по темата преди US Open. При комшиите от месеци е доста горещо, като президентът Александър Вучич се опитва да задържи поста, докато недоволните от управлението му, водени от студенти, се опитват да го свалят от власт.

"Не искахме да преместим турнира, това е всичко, което мога да кажа. За съжаление, така стоят нещата. Брат ми Джордже, който е директор на турнира, просто беше поставен в ситуация, в която трябваше да вземе решение и да го премести.

Надявам се, че през следващите години ще дойдат по-добри времена и да го върнем в родината. Белградската публика обича тениса, а Сърбия се превърна в страна на тениса през последните две десетилетия заради всички наши успехи“, казва Джокович.

"Надявам се, че страстите ще се успокоят"

„Ситуацията в страната е такава, че хората вероятно сега не мислят за спорт. Много неща се случват, голям преход. Без да навлизам в политиката, надявам се, че страстите ще се успокоят. Ситуацията ескалира, на практика сме на прага на гражданска война. Иска ми се да вярвам, че всичко ще се успокои, но засега няма признаци, че това ще се случи“, обезпокоен е Ноле.

Новак Джокович отдавна подкрепя сръбските студенти, които се опитват да свалят правителството. Заговори се дори, че заради конфликт с президента Вучич обмисля да се премести със семейството си в Гърция.

