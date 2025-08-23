Керкез призна: В момента в ЦСКА е лек хаос (ВИДЕО)

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез разкри по какъв начин е освободил от тима Тибо Вион, а и причината за раздора със Зюмюр Бютучи.

Той говори на традиционната пресконференция, която предшества домакинството на тима на ЦСКА 1948.

Раздялата

Вион бе поредният футболист, с който "червените" се разделиха.

"Благодаря на Тибо Вион за всичко, което е направил в ЦСКА. Той е добро момче с добър характер. Той беше много напрегнат след мача за Купата. Говорих с него и му казах искрено като мъж на мъж, че няма да има шанс за много минути. Той ме разбра и се решихме, че е най-добре да напусне отбора"., каза Керкез.

Треньорът не отрече думите на Зюмюр Бютучи, който заяви, че в ЦСКА е хаос и му липсва мотивация.

Снимка: Петър Джанаваров

"Когато Бютучи няма мотивация, няма какво да прави в отбора. Когато един футболист дойде в ЦСКА и си мисли, че клубът е под неговото ниво, той не е за това място. Пожелавам му успех и късмет. Всеки знае, че в момента в отбора има лек хаос, но след хаоса ще дойде нещо добро."

Новите

Керкез разкри, че за мача с ЦСКА 1948 утре (24 август) ще може да разчита на новите попълнения - Жордао и Леандро Годой.

"Жордао и Годой са готови да дебютират. За Брахими очакваме документите, за да бъде готов за дебют утре. На този момент не е готов на 100 процента. Когато скаутите ме попитаха за Брахими, се съгласих веднага. Той е футболист с голям характер и със сигурност ще помогне на ЦСКА."

Снимка: Lap.bg

Треньорът заяви, че селекцията все още не е завършила и очаква човек, който да подсили тима на левия бек.

"Винаги искам да давам шанс на младите футболисти, когато всичко е наред. Не искам тези млади момчета да усещат това голямо напрежение. Петко Панайотов е един от примерите как с много работа ще направи добра кариера. Младите трябва да грабват шанса си с две ръце. Търсим човек на левия бек, защото имаме само един футболист. Футболисти с характер и глад ще помогнат на ЦСКА. Трябват ни играчи на още два поста, но няма да казвам на кои, за да не се разочароват някои футболисти", завърши Душан Керкез.

