Испанката, която се влюби в България чрез бягането (ВИДЕО)

Испанката Барбара Амор Гарсия пристига в България само за няколко месеца.

Две години по-късно тя вече нарича страната ни свой дом, преподава испански, организира спортни общности и се качва на подиума в трейл състезания у нас.

След като завоюва второ място в трейл надпреварата ОТВЪД МОСТЪ край Ловеч, Барбара споделя, че това е първият ѝ подиум и емоцията е огромна.

„Чувствам се развълнувана. За първи път съм на подиума и нямам търпение за следващите състезания“, казва тя с усмивка.

От испанската армия до живота в София

Пътят ѝ до България е необичаен. Преди години Барбара служи в парашутната бригада на испанската армия. Решението идва от желанието ѝ да помага на хората и да участва в хуманитарни мисии.

„Винаги съм искала да помагам на хората. Но в един момент осъзнах, че това не е моето място“, разказва тя.

След като напуска армията, идва в България за кратко. Планът бил временен, но страната бързо я печели.

„Влюбих се в града, в хората, в храната и в свободата, която имам тук“, споделя Барбара.

Днес тя живее в София, работи като анализатор на данни, а едно от любимите ѝ занимания е да преподава испански на българи.

„България е страна на възможностите“

Според нея България предлага нещо, което рядко се намира другаде – усещане за свобода и възможности.

„Любимата ми дума, която описва живота тук, е „айляк“. Това е начин на живот – да приемаш нещата спокойно и да се наслаждаваш на процеса“, казва тя.

Толкова силно харесва думата, че дори обмисля да си я татуира.

Барбара признава, че в началото ѝ е било трудно да се адаптира, но хората напълно променили отношението си, когато започнала да говори български.

„Дори и да не говориш перфектно, когато хората видят, че се опитваш, стават много мили“, споделя тя.

Sofia Run Club – мястото, където намира своето семейство

Голяма роля в живота ѝ има Sofia Run Club. Именно там открива приятели, подкрепа и усещане за принадлежност.

„Започнах да бягам чрез Sofia Run Club. Там намерих своето място“, разказва тя.

Днес Барбара е пейсър в клуба и бяга с групата поне веднъж или два пъти седмично. За нея спортът е много повече от физическа активност.

„Понякога хората преминават през трудни моменти – раздяла, депресия или лични проблеми. Но спортът винаги помага. Той променя начина, по който се чувстваш“, казва тя.

Освен бягането, Барбара създава и Sofia Climb Club – клуб за катерене, чрез който насърчава хората да спортуват и да създават истински връзки помежду си.

Влюбена във Витоша и българската природа

Едно от любимите ѝ неща в България е природата.

„Живея близо до голям парк и просто излизам да тичам. А Витоша е толкова близо до София – можеш да стигнеш с автобус и веднага да се озовеш сред природата“, разказва тя.

Според нея именно достъпът до планини, паркове и диви места носи спокойствие и баланс в ежедневието.

И, разбира се – българската храна

Барбара не крие и любовта си към българската кухня. Любимото ѝ изкушение е козунакът, макар че има непоносимост към глутен.

„Ако някой знае къде има безглутенов козунак – моля ви, пишете ми“, шегува се тя.

В края на разговора испанката отправя специално послание към хората, които нарича свое българско семейство:

„Хора от Sofia Run Club, моите ученици – благодаря ви, че сте част от живота ми тук.“